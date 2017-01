Panorama S wie Schnee: ein Glossar

Schnee ist ein milliardenfaches Puzzle von Eiskristallen. Wissenswertes über die weiße Pracht

SCHNEEFLOCKEN: Jede Flocke ist einzigartig - genau wie die Eiskristalle, aus denen sie besteht. Am Anfang steht oft ein Staubkorn oder ein gefrorenes Wassertröpfchen als Keim, an den in den Wolken Wasserdampf andockt. Bei Temperaturen unter null Grad Celsius entstehen nach und nach Prismen, Säulen, Plättchen, Nadeln oder Schneesterne. Weil sich die Wassermoleküle in bestimmten Winkeln aneinanderlagern, sind Schneekristalle in der Regel sechseckig. Wegen der unzähligen Möglichkeiten, wie sich Moleküle zusammenfinden können, geht man davon aus, dass kein Kristall dem anderen gleicht.SCHNEEFLOCKENGRÖSSE: Typischerweise haben Schneeflocken einen Durchmesser von einigen Millimetern, erklärt das Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF). Im Guinness-Buch der Rekorde sei aber auch eine 38 Zentimetern breite Flocke aufgeführt. Tendenziell gilt: Je milder die Minustemperatur, desto leichter kleben Kristalle zu größeren Flocken zusammen.PULVERSCHNEE: So wird trockener Schnee genannt, der noch nicht verdichtet ist oder zusammenklebt. Er fällt bei Temperaturen unter minus zwei Grad. Ein Kubikmeter Pulverschnee wiegt zwischen 30 und 50 Kilo. Skifahrer freut's, darauf gleitet es sich besonders gut.PAPPSCHNEE: Wesentlich schwerer als Pulverschnee ist Pappschnee, der schon einmal mehr als 200 Kilo pro Kubikmeter auf die Waage bringen kann. Er enthält neben Eiskristallen auch Wassertröpfchen und entsteht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Schneeballschlachten klappen mit Schnee in dieser Form am besten.SCHNEEWEISS: Wenn Licht auf Schnee fällt, wird es an den vielen Oberflächen der Kristalle in alle Richtungen reflektiert. Zudem wird es an den Grenzflächen zwischen dem Eis und der Luft in den Hohlräumen abgelenkt. Spiegelung und Lichtbrechung bewirken, dass Schnee milchig weiß wirkt und im Sonnenlicht glitzert.SCHNEEWEHEN: Wird lockerer, trockener Schnee von Wind aufgewirbelt und weitergetragen, können sich im Windschatten Schneewehen ablagern. Bei einem Schneesturm kann sich der Niederschlag zu meterhohen Verwehungen auftürmen. Toben tagelange Schneestürme, kann im Extremfall das Verkehrs- und Kommunikationsnetz zusammenbrechen.SCHNEEKULTUR: Einige deutschsprachige Volkslieder drehen sich um die weiße Pracht: der „Schneewalzer“ zum Beispiel oder „Leise rieselt der Schnee“. Bücher gibt es unzählige: etwa Hans Christian Andersens „Schneekönigin“ oder Peter Høegs Bestseller „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. Zudem ist am 18. Januar der Welttag des Schneemanns.