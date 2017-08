Das „Wacken Open Air“ in Schleswig-Holstein geht am Samstag in die letzte Runde. Veranstalter, Polizei und Rettungsdienste ziehen Bilanz.

Den Endpunkt setzt in der Nacht zum Sonntag die Folk-Metal-Band Subway to Sally. Davor sollen unter anderen Alice Cooper, Amon Amarth und Kreator den Metalheads einheizen. Auch am letzten Festivaltag haben Besucher noch einmal die Möglichkeit, sich am Mittag beim Metal-Yoga von den Festival-Strapazen zu erholen.

Die Veranstalter des „Wacken Open Air“ haben am letzten Tag eine positive Bilanz gezogen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Festival-Mitgründer Holger Hübner in Wacken. Polizei und Rettungsdienste sprachen von einem friedlichen Fest. Etwa 1600 Menschen wurden von den Rettungskräften bis Samstagnachmittag während des Festivals behandelt. Am Freitagabend hatte ein 18-jähriger Betrunkener versucht, gewaltsam auf das Gelände zu kommen. Einem Polizisten versetzte er einen Stoß gegen den Kopf. Der 18-Jährige, bei dem 2,73 Promille gemessen wurden, kam in Gewahrsam. Größere Notfälle habe es aber kaum gegeben.

Die Polizei registrierte insgesamt 175 Straftaten, davon etwa 100 Diebstähle. Die Zahl körperlicher Auseinandersetzungen sei um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Bis Freitagmorgen meldeten die Rettungsdienste rund 160 Einsätze.

Das „Wacken Open Air“ gilt als größtes Metal-Festival der Welt und war mit rund 75 000 verkauften Tickets in seiner 28. Auflage zum zwölften Mal in Serie ausverkauft. An drei offiziellen und einem inoffiziellen Veranstaltungstag spielten rund 150 Bands.