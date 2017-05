Berlin Rentner tötet Partner: Wollte ihn sanft erlösen

Der Rentner kümmert sich aufopferungsvoll um seinen kranken Lebenspartner. Auf mögliche Hilfe von außen greift er nicht zurück. Bis es zum tödlichen Drama nach fast 50 gemeinsamen Jahren kommt.

Sie waren fast 50 Jahre ein glückliches Paar, als es in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf zum Drama kam. Sechs Monate nach dem tödlichen Angriff hat der Prozess gegen einen 71-Jährigen mit einem Geständnis begonnen. Er habe seinen 69 Jahre alten und schwerkranken Lebenspartner „ganz sanft erlösen wollen“, sagte der Angeklagte am Mittwoch vor dem Landgericht der Hauptstadt. Er sei nach längerer Pflege des Lebensgefährten verzweifelt und mit den Kräften am Ende gewesen. „Ich sah keinen Ausweg mehr.“ Die Anklage lautet auf Totschlag.

Der 71-Jährige hat seinen Partner demnach in der Nacht zum 24. November 2016 in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer attackiert und ihm zudem eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Unter Tränen sagte der Angeklagte: „Der Tod meines geliebten Lebenspartners belastet mich schwer.“ Er gab zu, dass der 69-Jährige bei dem Messerangriff schrie und bat, von ihm abzulassen. „Aber ich wusste, dass er so ein Leben nicht mehr führen wollte.“ Nach der Tat habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen.

Hinter dem Paar lag laut Aussage des angeklagten Technikers, der fast 30 Jahre an einer Universität tätig war, ein jahrelanger Leidensweg. Sein Partner habe an einer atypischen Form von Parkinson gelitten. Ab 2012 habe sich der Gesundheitszustand des 69-Jährigen „dramatisch verschlechtert“. Zuletzt sei er nicht mehr in der Lage gewesen, allein aufzustehen, zu laufen und zu sprechen.

Die Pflege habe er allein bewältigt, sagte der Angeklagte. „Mein Lebenspartner verabscheute es, fremde Leute an sich heranzulassen.“ Zudem habe er dem Erkrankten versprochen, ihn „nicht abzuschieben“. Bei den pflegerischen Arbeiten habe er aber ignoriert, dass er „total überfordert“ gewesen sei: „Heute weiß ich, dass ich fremde Hilfe hätte annehmen müssen.“

Als Mitarbeiter der Seniorenresidenz das Drama entdeckten, lag der 71-Jährige mit Schnitten am Handgelenk auf dem Boden. Nach einer Behandlung im Krankenhaus kam er zunächst ins Gefängnis. Etwa vier Monate später wurde er von weiterer Untersuchungshaft verschont. Der Prozess soll am 22. Mai fortgesetzt werden.