Zum 1. März gibt es einige Veränderungen für Bürgerinnen und Bürger. Einige davon sind jedoch nur zeitlich begrenzt.

Neues Kennzeichen für Mofas und Mopeds

Rauchverbot in Wäldern

Rauchverbot in Wäldern: Die Regelungen nach Bundesländern

Neuer Reisepass

Hecken schneiden



Es ist verboten,

(…)

Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen;

Cannabis auf Rezept

Bausparkassen

Früher der motorisierte Traum eines jeden Jugendlichen auf dem Land mit schlechter Busanbindung, heute immer noch beliebt und weit verbreitet: Mofas und Mopeds. Freunde der kleinen Gefährte sollten jedoch wissen: Ab dem 1. März brauchen Sie ein neues Kennzeichen für ihr Gefährt. Bisher brauchen diese Zweiräder ein grünes Kennzeichen, ab dem 1. März sind die neuen schwarz. Das bisherige wird ab dem Stichtag ungültig. Die Versicherung dafür müssen Sie jedoch nicht kündigen, sondern einfach ein neues Kennzeichen besorgen. Das können Sie Online oder bei der nächsten ADAC-Geschäftsstelle besorgen.: Nicht nur Mopeds und Mofas sind von dieser Neuregelung betroffen. Laut ADAC gilt diese Neuregelung auch für Kleinkrafträder mit bis 50 km/h Höchstgeschwindigkeit und bis zu 50 ccm Hubraum, sowie vierrädrige Leichtfahrzeuge mit bis zu 45 km/h in der Spitze. Dazu zählen unter anderem Segways, Quads, und E-Bikes mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h und maximal 45 km/h. BildAb dem 1. März gilt in vielen Bundesländern Rauchverbot in Wäldern. Das hat einen ernsten Hintergrund: So können schon kleinste Funken in trockenen Wäldern zu einem Brand führen. Diese Regelung gilt jedoch nicht nur im Hochsommer, wenn die Temperaturen wieder steigen, sondern schon im Frühjahr, wenn die ersten Trockenperioden beginnen.Dabei ist zu beachten: Nicht nur Rauchen, sondern auch Lagerfeuer in und um Wälder herum sind verboten. Auch ist es laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nicht gestattet Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge von Landwirten auf Wiesen und Waldwegen abzustellen. Der Grund: Die heißen Katalysatoren am Auto könnten ebenfalls Gräser und Blätter entzünden und so zu einem Brand führen.Laut der SDW sollte man auch darauf achten, keinen Müll im Wald liegen zu lassen. So könne jede weggeworfene Glasflasche oder Scherbe, Folie, Feuerzeug oder Dose mit chemischen Abfällen zu einem Brandherd werden. Die Gefahr ist dabei nicht zu unterschätzen: In Baden-Württemberg kam es laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Jahr 2015 zu 57 Waldbränden – in Deutschland brannte es insgesamt über 1000 Mal.Deutschen erhalten vom 1. März an auch neue Reisepässe. Diese sollen laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière effektiver vor Fälschung und Missbrauch schützen. „Und er ermöglicht allen Passinhabern eine schnelle Identifizierung auch in der ganzen Welt.“ Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesdruckerei, Ulrich Hartmann, sprach von 99,9 Prozent Fälschungssicherheit.Der Pass soll 60 Euro kosten - ein Euro mehr als bisher. Alte Dokumente behalten ihre Gültigkeit bis zum angegebenen Datum.Den biometrischen Reisepass gibt es in Deutschland seit 2005. Die EU-Staaten hatten nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 die Einführung biometrischer Pässe beschlossen und 2004 ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.Ihre Hecken müssten dringend mal wieder getrimmt werden? Dann sollten Sie sich besser ranhalten, denn es könnte bald nicht mehr erlaubt sein. Das regelt das Bundesnaturschutzgesetz in Paragraf 39. Dort heißt es:Allerdings sind laut dem Gesetz ausdrücklich schonende „Form- und Pflegeschnitte Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen“ erlaubt.Ebenfalls ausgenommen sind Bäume, die auf Grundstücken stehen, die gärtnerisch genutzt und gepflegt werden. Das können Haus- und Ziergärten, öffentliche und private Grünanlagen, Sportanlagen oder auch Friedhöfe sein. Dort dürfen Bäume das ganze Jahr über gefällt werden, solange sich darin keine Tiere eingenistet haben (zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse). Es lohnt sich, auf diese Lebewesen acht zu nehmen, denn: Wer gegen dieses Verbot verstößt begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Da lässt man dann doch die Hecken lieber ein bisschen weiter wild wachsen, oder?Eine Erleichterung für viele Patienten: Ab dem 1. März sind Cannabis-Medikamente auf Rezept verfügbar. Nicht nur Patienten die zum Beispiel an Multipler Skelrose oder Krebs leiden begrüßen diese Entscheidung: Auch viele Mediziner.Eine Therapie mit den getrockneten Blüten der Cannabis-Pflanze sei aber nur im Einzelfall eine Option, erklärt Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer: „Es gibt keine allgemeine Zulassung wie bei Fertigarzneimitteln.“Nachdem der Bundesgerichtshof entschied, dass Bausparkassen alte Bausparverträge kündigen können, gilt ab dem 1. März eine weitere Neuerung: So wird der bisher unbegrenzt haftende Einlagensicherungsfonds aufgelöst. Das bedeutet, dass die Einlagen von Bausparkunden nur noch bis zu einem Wert von 100.000 Euro abgesichert sind. Sollte es also zu einer Pleite bei einem der Banken kommen, wäre alles, was über diese Summe geht, weg.