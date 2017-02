Rätselst Du noch oder wohnst Du schon? Das steckt hinter den Ikea-Produktnamen

Schlafen in Flekke, essen mit Skuren und ausruhen auf Sörvallen – Die skurrilen Produktnamen gehören zum schwedischen Möbelhaus dazu. Dabei steckt hinter den Produktbezeichnungen durchaus System. Mit Quiz

Zwei Frauen sollen für die zahlreichen Schmunzler, Zungenbrecher und Diskussionen verantwortlich sein, die die Produktnamen beim schwedischen Möbelriesen Ikea immer wieder auslösen. "Namenserfinder sind zwei Mitarbeiterinnen bei IKEA in Schweden", heißt es auf der Internetseite von Ikea Deutschland. Auch wenn die oft ulkigen Bezeichnungen es also vermuten lassen würden – hier waren kein Zufallsgeneratoren, sondern kreative Köpfe am Werk, die sich für jedes neue Produkt einen eigenen Namen überlegen.

Auf die Idee, Namen anstatt den sonst üblichen Nummern zu verwenden, kam Ikea-Gründer Ingvar Kamprad selbst. Schon seine ersten Produkte, die er als 17-Jähriger 1943 in Schweden verkaufte, bekamen ihre individuellen Bezeichnungen. Zahlen, so steht es in seiner Biografie, habe er sich nicht so gut merken können. Seit den 1970er-Jahren hat die Namensgebung System.

Die, so wird auf der Internetseite von Ikea erklärt, habe sich seit ihren Anfängen nicht geändert. Wer Schwedisch kann, ist bei der Zuordnung klar im Vorteil. Polstermöbel, Couchtische und Bücherregale tragen beispielsweise schwedischen Ortsnamen. Badezimmerartikel sind nach schwedischen Gewässern benannt. Auch die Nachbarländer finden sich im Ikea-Universum wieder: Betten und Schränken tragen norwegische, Teppiche dänische Orte zum Namen. Ein bisschen Willkür bringt die Beleuchtung ins Spiel: Hier finden sich Begriffe aus der Naturwissenschaft, die Jahreszeiten oder Vokabeln der Seemannssprache. Eine genaue Auflistung der Kategorien gibt es hier.