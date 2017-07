vor 1 Stunde dpa Les Diablerets Rätsel gelöst: Ehepaar stürzte beim Füttern ab und war 75 Jahre im Eis eingeschlossen

Über zwei Monate lang sucht ein ganzes Dorf nach den siebenfachen Eltern. Doch der Schuhmacher und die Lehrerin tauchen nach einem Berg-Ausflug 1942 nie wieder auf. Nun gab der Gletscher ihre Leichen frei. Die Kinder sind erleichtert.