vor 1 Stunde dpa Herne Psychologin: Kindern nach Herner Mordfall die Angst nehmen

Nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden in Herne sollten Eltern ihre Kinder mit ihren Gedanken zu dem Thema nicht allein lassen. Die Kölner Psychologin Elisabeth Raffauf empfiehlt, sich für Fragen viel Zeit zu nehmen und die Angst der Kinder ernst zu nehmen. „Man sollte zugeben, dass das auch die Erwachsenen gruselt.“ Gleichzeitig müsse man klarmachen, dass ein Kindermord wie der in Herne nur sehr selten passiere.

