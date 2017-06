Philadelphia Prozess gegen Bill Cosby: Noch hat er nicht aufgegeben

Die Beweislage beim Prozess wegen sexuellen Mißbrauchs gegen den US-Fernsehstar ist dünn, der Ausgang des Prozesses offen. Um so mehr wird das Urteil mit Spannung erwartet.

Vor dem Gerichtsgebäude in Norristown bei Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania spielt sich derzeit fast jeden Tag dieselbe Szene ab. Bill Cosby, der Komiker und weltbekannte Fernsehstar aus der „Cosby Show“, der gestern 80 Jahre alt wurde, steigt aus dem Wagen und lässt sich von prominenten Freunden in den Gerichtssaal führen. Mal wird der fast erblindete Cosby von Keshia Knight Pulliam begleitet, die als Kind in den 1980er-Jahren in der „Cosby Show“ eine Tochter von Cosby spielte. Mal ist es der Komiker Joe Torry. Der Promi-Aufmarsch soll Cosby den Rücken stärken – und in der Öffentlichkeit einen ganz bestimmten Eindruck verbreiten: Ein so beliebter Fernseh-Opa kann doch kein Sexualstraftäter sein.

Genau dies will die Anklage in dem Prozess gegen Cosby beweisen, in dem in den kommenden Tagen das Urteil erwartet wird. Cosby steht vor Gericht, weil er im Jahr 2004 die damals 31-jährige Andrea Constand mit Drogen gefügig gemacht und sexuell missbraucht haben soll. Mehrere Dutzend Frauen haben sich mit ähnlichen Beschwerden gegen den Star gemeldet, doch die meisten Fälle sind verjährt.

Ungereimtheiten bei der Kronzeugin

Seit dem Verfahrensauftakt am vergangenen Montag haben Steeles Leute und die Verteidigung vor den Geschworenen in Norristown ihre Stärken und Schwächen demonstriert. Die Anklage ließ das mutmaßliche Opfer Constand als Kronzeugin zu Wort kommen. Sie beschrieb, wie sie – durch Cosbys Drogen gelähmt – hilflos mitansehen musste, wie sich der Star an ihr verging. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft eine Erklärung Cosbys aus einem zivilrechtlichen Verfahren im Jahr 2005 verlesen, in der dieser zugab, immer wieder von ihm begehrte Frauen, vor sexuellen Kontakten mit Beruhigungsmitteln „entspannt“ zu haben. Cosby betonte damals wie heute, dass immer alles im beiderseitigen Einvernehmen geschah.

Ganz so rein ist das Gewissen des Fernsehstars aber möglicherweise nicht. So gab er 2005 zu Protokoll, er habe sich bei Constand und ihrer Mutter entschuldigt, weil die Ereignisse in der fraglichen Nacht das Bild eines „schmutzigen alten Mannes mit einem jungen Mädchen“ vermittelten. Bei einer Verurteilung drohen Bill Cosby bis zu 30 Jahre Haft.

Doch auch Cosbys Verteidiger punkteten. Sie nahmen das mutmaßliche Missbrauchsopfer Constand ins Kreuzverhör, um die Glaubwürdigkeit der Klägerin zu erschüttern. Constand hatte sich erst ein Jahr nach dem angeblichen Missbrauch durch Cosby an die Polizeit gewandt und teilweise falsche Angaben gemacht. So sagte sie damals, sie sei vor dem fraglichen Abend nie mit Cosby allein gewesen, was sich als nicht korrekt herausstellte. Zudem musste Constand zugeben, 72 Telefongespräche mit Cosby geführt zu haben. Cosbys Verteidigerteam machte die Geschworenen auch auf Ungereimtheiten in der Aussage des einzigen anderen mutmaßlichen Cosby-Opfers aufmerksam, das von Richter Steven O’Neill neben Constand zugelassen wurde.

Für die Staatsanwaltschaft besteht ein Problem darin, dass die Nacht, um die es geht, mehr als 13 Jahre zurückliegt, und dass der mutmaßliche Tatort nie von der Spurensicherung untersucht wurde. Es gibt deshalb keine Beweismittel wie etwaige Verletzungen oder Haare. Dagegen muss die Verteidigung nichts beweisen, sondern nur möglichst viele Zweifel bei den Geschworenen wecken.

Cosby will nicht aussagen

Zunächst war nicht sicher, ob Cosby eventuell doch noch aussagen möchte. Am Montag verkündeten jedoch seine Anwälte in einer kurzen Erklärung, dass der 80-Jährige auf eine Aussage verzichtet. Richter O’Neill möchte das Verfahren möglichst zügig zu Ende bringen, nicht zuletzt weil die Geschworenen für die Dauer des Prozesses in einem Hotel von der Außenwelt isoliert werden, um eine Beeinflussung zu verhindern. Insbesondere an den ersten Prozesstagen war das Medieninteresse enorm – ohne Abschottung wäre es für die Geschworenen kaum möglich, Berichten oder Bildern vom Prozess zu entgehen.

Nach Hause gehen dürfen die Juroren nicht. Die Geschworenen waren auf Antrag der Verteidigung in Pittsburgh ausgewählt worden, fast 500 Kilometer westlich von Norristown: Im Gerichtsbezirk in Pennsylvania selbst sei keine unabhängige Beurteilung des Falles möglich, argumentierten Cosbys Anwälte und verwiesen unter anderem auf die Ankündigung von Staatsanwalt Steele, dem Star den Prozess machen zu wollen. Manche Beobachter bezweifeln, dass die strenge Abschirmung der Geschworenen im Cosby-Prozess etwas bringt. Angesichts der Prominenz des Angeklagten sei es so gut wie ausgeschlossen, dass die Geschworenen noch nie von Cosby gehört und eine Meinung über den bisher sehr beliebten Star gebildet hätten, schrieb der Autor Joe Trinacria im „Philadelphia Magazine“. Angesichts des Alters und des Gesundheitszustandes des Angeklagten würde sich bei einer Verurteilung ohnehin die Frage nach der Durchsetzbarkeit einer langen Haftstrafe stellen. Trinacria ist zudem skeptisch, ob die Staatsanwaltschaft die hohen Hürden für eine Verurteilung von Cosby überwinden kann: „Seien Sie nicht überrascht, wenn er als freier Mann den Saal verlässt.“

Isolierte Geschworene

Da die Geschworenen in dem 500 Kilometer entfernten Pittsburgh ausgewählt wurden, müssen sie während des Prozesses abgeschottet von der Öffentlichkeit im Hotel wohnen. Je länger das Verfahren dauert, desto anstrengender wird es, wie der erfahrene Anwalt Barry Coburn dem Sender CNN sagte. Am Prozessbeginn herrsche noch Aufregung, aber dann werde die Atmosphäre immer schwerer zu ertragen. Michael Knox, ein Geschworener im Strafprozess gegen den Ex-Footballstar O.J. Simpson, beschrieb in einem Buch, dass Juroren während des Prozesses nicht einmal ein Bier trinken oder ihre Hotelzimmer abschließen durften. (ts)