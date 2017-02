Internet Promis im Liebesrausch: Die schönsten Bilder zum Valentinstag

Rote Rosen, herzförmige Pralinenschachteln und Candle-Light-Dinner: Der 14. Februar ist der konsumträchtige Tag der Verliebten. Auch die Stars schicken in den sozialen Netzwerken Liebesgrüße.

You are My Valentine ??? #valentineday Ein Beitrag geteilt von Lukas Podolski (@poldi_official) am 14. Feb 2017 um 3:09 Uhr

Ich wünsche Euch einen liebevollen Valentinstag! Umarmt Eure Lieben & zeigt ihnen wie wichtig sie Euch sind. Love is the answer! Ein Beitrag geteilt von Guido Maria Kretschmer (@guidomariakretschmer) am 14. Feb 2017 um 0:14 Uhr

? Happy Valentine’s Day! ? @aboutyoude feiert den Tag der Liebe mit bis zu -80% Rabatt ? Den Link dazu findet ihr in meiner Bio ? Habt einen tollen Valentinstag ? Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 14. Feb 2017 um 3:57 Uhr

@heidiklumintimates? ?Sky high heels? ? Ready for a great #ValentinesDay? ? #OneMoreDay #GetReady and Shop now at heidiklumintimates.com Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 13. Feb 2017 um 11:03 Uhr

Mach was draus! #fastachtmilliardenmenschen Ein Beitrag geteilt von Andreas Bourani (@andreasbourani) am 13. Feb 2017 um 23:27 Uhr

Schönen Valentinstag, ihr Süßen! ? Ein Beitrag geteilt von Neo Magazin Royale (@neo_magazin_royale) am 14. Feb 2017 um 1:01 Uhr

Happy #ValentinesDay, Reds! ? Ein Beitrag geteilt von Liverpool Football Club (@liverpoolfc) am 14. Feb 2017 um 5:13 Uhr

Much love for @1hotels Ein Beitrag geteilt von elliegoulding (@elliegoulding) am 14. Feb 2017 um 2:36 Uhr

Happy Valentinsdingsda! Lust auf nen Seelendonut? YouTube: @einteilvoneden Mindestens für Immer #musicvideo Link in Bio! ??????????????? Ein Beitrag geteilt von sabin tambrea (@sabintambrea) am 14. Feb 2017 um 2:44 Uhr

Liebe ist am schönsten, wenn man sie teilen kann. Das scheinen sich die Schönen und Reichen dieser Welt ebenfalls gedacht zu haben und teilen ihre Liebesbotschaften fleißig auf Instagram, Twitter und Co. Hier eine kleine Auswahl zum offiziellen Fest der Liebe:Frostige Küsse zum Valentinstag gibt es vonfür seine Frau Monika.Der Designer und Shopping-Queen-Jurorfordert Liebe für alle.Ein Herzchen für die Fans gibt es von. Was es wohl für Mats Hummels gegeben hat...Model und Ex-Bachelorettesteht ja eigentlich nicht auf Kitsch, aber...Model-Mamaträgt die Farbe der Liebe zum Valentinstag.Auch wenn der Begriff "Valentinstag" nirgends fällt, hat Sängerdoch eine Liebesbotschaft an seine Follower.Auch Satirikerund sein Kollege("Neo Magazin Royal", "Heute Show") stimmten bereits vergangene Woche in der Sendung "Neo Magazin Royal" auf den Valetinstag ein.Auch Sportler feiern den Valentinstag - zumindest die Fußballer des... die Jungs vonSängerinbelohnt sich zum Valentinstag selbst mit einem Tag am StrandSchauspieler("Kudamm 56", "Jack the Ripper") und seine Freundin, ebenfalls Schauspielerin, zeigen auf Instagram ihre Liebe.