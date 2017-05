vor 4 Stunden heitmann.michael Prag Prager Denkmal erinnert an Rettung jüdischer Kinder

Es heißt „Abschied“: Am Prager Hauptbahnhof erinnert ein neues Mahnmal an die Kindertransporte, die jüdische Jungen und Mädchen aus der damaligen Tschechoslowakei kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach England in Sicherheit brachten.