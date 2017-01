New York Polizei will Anti-Trump-Protest von Schauspieler Shia LaBeouf überwachen

Schauspieler Shia LaBeouf (30) ist bei einer Kunst-Protestaktion gegen US-Präsident Donald Trump festgenommen worden. In Zusammenarbeit mit der Polizei sollen nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen um das Kunstprojekt verbessert werden.

Schauspieler Shia LaBeouf (30) ist bei einer Kunst-Protestaktion gegen US-Präsident Donald Trump festgenommen worden, nun will die Polizei Medienberichten zufolge diese genauer beobachten. LaBeouf ist Teil der Installation „He will not divide us“ (etwa: „Er wird uns nicht entzweien“) des New Yorker Museum of the Moving Image. Das Museum will die Performance-Aktion während der gesamten Amtszeit Trumps live im Netz übertragen.



In einem Videoclip ist zu sehen, wie Shia LaBeouf mit roter Zipfelmütze erst die Formel "He will not divide us" in die Kamera spricht, und wenig später abgeführt wird.

LaBeouf war nach einer Auseinandersetzung mit einem Passanten kurzfristig festgenommen worden, wie der Sender NBC berichtete. In Zusammenarbeit mit der Polizei sollen nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen um das Kunstprojekt verbessert werden, sagte Museumssprecherin Tomoko Kawamoto dem Medien-Netzwerk „The Verge“.



Auf Twitter solidarisierten sich die Menschen mehrheitlich mit dem US-Schauspieler.



For years we believed Shia LaBeouf couldn’t be the son of Indiana Jones, but look at him now. Putting things in museums and fighting Nazis. — Denizcan James (@MrFilmkritik) January 27, 2017

I love Shia LaBeouf so much like I want to hug him — _will (@sinamonnroII) January 27, 2017



Shia Labeouf is my president — Taylor Allard (@yourlru) January 27, 2017

