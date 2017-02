Kirchehrenheim Polizei ermittelt weiter nach Fund dreier Leichen in Oberfranken

In einem Haus in Oberfranken macht die Polizei eine grausige Entdeckung: Drei Menschen sind tot - vermutlich eine Mutter und ihre beiden Kinder. Die Hintergründe sind unklar - die Ermittler hüllen sich noch in Schweigen.

Nach dem Fund von drei Leichen in einem Einfamilienhaus in Oberfranken will die Polizei am Mittwoch Ermittlungsergebnisse bekanntgeben. Auch eine Entscheidung über die Obduktion der Leichen wird erwartet. Viele Fragen sind noch offen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Identität der toten Frau und der beiden Kinder bisher nicht bekanntgegeben. Auch die Todesumstände sind noch unklar.Die Polizei war am Dienstagmittag zu dem Haus in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) gerufen worden. Die Streifenbeamten entdeckten von außen in dem Gebäude die leblosen Menschen. Sie konnten das Haus zunächst jedoch nicht betreten, weil es verraucht war, und verständigten die Feuerwehr.Der „Nordbayerische Kurier“ berichtete von einem Familiendrama: Laut der Online-Ausgabe der Zeitung handelt es sich bei den Toten um die Mutter, die ihre beiden fünf und drei Jahre alten Kinder und sich selbst getötet habe. Der Vater der Kinder sei später zum Tatort gekommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bestätigte diese Angaben bisher nicht.