Hof Polizei befürchtet nach Busunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken bis zu 18 Tote

Ein Reisebus ist am Montag nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten. Die Polizei befürchtet nach dem Unfall bis zu 18 Tote.

#BuBraMüb Der Verbleib der anderen Insassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

#BuBraMüb A9 in Richtung Norden ebenfalls weiträumig umfahren. Rückstau bereits bis AS Bad Berneck. Umfahrung über B2 o. B303 — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

Nach dem Reisebusunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken rechnet die Polizei mit Toten. „Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte“, sagte ein Sprecher. Der Bus sei am Montag kurz nach 7 Uhr nahe Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren und vollständig ausgebrannt. Bilder zeigen nur noch ein verkohltes Wrack.In dem Bus saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer - von 31 Fahrgästen wissen die Beamten, dass sie verletzt sind. Der Verbleib der übrigen 18 Menschen war zunächst unklar. Dass es definitiv Tote gibt, konnte der Polizeisprecher nach eigenen Worten aber zunächst nicht bestätigen. Noch gebe es „ein Fünkchen Hoffnung“, sagte er. „Vielleicht ist jemand im Schockzustand weggerannt.“ Wohin der Reisebus unterwegs war und wo er herkam, stand zunächst nicht fest.Den Angaben zufolge handelte es sich bei allen Insassen um Erwachsene. Es seien „ältere Menschen“, sagte eine Polizeisprecherin. In dem brennenden Bus auf der Autobahn 9 in Oberfranken war eine Reisegruppe aus Sachsen. Woher genau die Menschen kamen und welches Ziel sie hatten, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen zunächst nicht. Auch machte er keine Angaben zu dem Reiseanbieter.Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.Es bildeten sich lange Rückstaus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.Nach dem schweren Busunfall in Oberfranken ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.