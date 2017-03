London Polizei: Beweggrund für Londoner Anschlag wird womöglich nie geklärt

Weiterhin ist unklar, ob es Unterstützer oder Hintermänner gab. Ein Großteil der als verdächtig Festgenommenen ist wieder auf freiem Fuß. Der Anschlag mit fünf Toten und 50 Verletzten soll sich in atemberaubender Geschwindigkeit abgespielt haben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nur 82 Sekunden dauerte der Anschlag von London, bei dem am Mittwoch fünf Menschen starben und etwa 50 verletzt wurden. Das teilte Scotland Yard am Wochenende mit. Gleichzeitig gestand die Polizei ein, dass möglicherweise niemals geklärt werden wird, was den Attentäter Khalid Masood zu seiner Tat antrieb.

Die Behörden gehen davon aus, dass er alleine handelte. Doch weiterhin ist unklar, ob Masood bei der Vorbereitung unterstützt wurde oder ob er möglicherweise einen Auftrag für den Terroranschlag erhielt.

„Wir müssen alle die Möglichkeit akzeptieren, dass wir nie verstehen werden, warum er das getan hat. Dieses Wissen könnte mit ihm gestorben sein“, teilte Scotland Yard am späten Samstagabend mit.

Alle festgenommenen Verdächtigen wieder auf freiem Fuß

„Trotzdem sind wir entschlossen zu verstehen, ob Masood ein Einzeltäter war, der von terroristischer Propaganda inspiriert wurde, oder ob ihn andere ermutigt, unterstützt oder angeleitet haben.“

Medienberichten zufolge wurde Masood kurz vor dem Anschlag noch auf dem Kurznachrichtendienst Whatsapp als anwesend angezeigt. Die Polizei bestätigte das bislang nicht.

Unterdessen sind fast alle festgenommenen Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Nach der Attacke hatte die Polizei zunächst elf Menschen festgenommen. Zehn wurden inzwischen wieder freigelassen, wie Scotland Yard am Samstag mitteilte.

Nur ein 58 Jahre alter Mann aus Birmingham blieb in Polizeigewahrsam. Er wird verdächtigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Auch gegen eine 32-jährige Frau aus Manchester wird noch ermittelt.

Direkter IS-Auftrag eher unwahrscheinlich

Der 52-jährige Khalid Masood war am Mittwoch mit einem Wagen gezielt in Fußgänger auf der Westminster-Brücke in London gefahren. Er tötete dabei drei Menschen; anschließend erstach er einen unbewaffneten Polizisten vor dem Parlament. Masood wurde von Sicherheitskräften erschossen. 50 Menschen wurden bei seinem Attentat teils schwer verletzt.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert die Tat für sich. Der Wissenschaftler Peter Neumann bezweifelte aber, dass Masood in direktem IS-Auftrag handelte. Es gebe einige Hinweise, dass zwischen dem Attentäter und der Terrormiliz keine direkte physische Verbindung bestanden habe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Masood wurde Medienberichten zufolge in Großbritannien unter dem Namen Adrian Russel Elms geboren, später trat er als Adrian Russel Ajao auf. Laut Polizei verwendete er noch weitere Namen, auch den Wohnort wechselte er wohl häufig.

Masood war mehrfach vorbestraft und der Polizei vor allem durch Gewaltdelikte aufgefallen. Während eines Gefängnisaufenthalts soll er zum Islam konvertiert sein, berichteten britische Medien. Nach Angaben der Premierministerin Theresa May stand er zeitweise unter Verdacht, ein gewalttätiger Extremist zu sein.

Masood lebte zuletzt in Birmingham. Die Stadt und ihr Umland gelten als Schwerpunkte der radikalen Islamistenszene.

Wie die saudische Botschaft in London bestätigte, hatte sich Masood zwischen 2005 und 2009 mehrfach längere Zeit in Saudi-Arabien aufgehalten und dort als Englischlehrer gearbeitet. Er sei in dieser Zeit den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen.