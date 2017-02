Mannheim Pinguin ohne Kopf wieder gefunden: Polizei rechnet nicht mit schneller Aufklärung

Nach dem Tod eines gestohlenen Pinguins in Mannheim hat die Polizei die Hoffnung auf eine schnelle Aufklärung der Tat gedämpft.

„Wir rechnen nicht mit baldigen Ergebnissen hinsichtlich einer Festnahme“, sagte ein Behördensprecher am Freitag in Mannheim. Die Spurensicherung nach dem Fund des Tierkörpers am Rande eines Parkplatzes am Donnerstag sei noch nicht abgeschlossen.

„Die Stelle ist eher abgelegen. Soweit ausgebaut, dass dort etwa Kameras sind, ist der Ort nicht“, meinte der Sprecher. Der Pinguin sei ohne Kopf gefunden worden. „Die Verletzungsmuster deuten auf Tierfraß hin.“ Nähere Hinweise erhoffe sich die Polizei von einer Untersuchung des Pinguins durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe. Für Tierfraß sind vor allem Ratten und Füchse bekannt.