Buenos Aires Pfarrer dichtet Welthit um - und wird im Netz ein Star

Ein Pfarrer in Argentinien trug in seinem Gottesdienst den Welthit "Despacito" in seiner eigenen, umgedichteten Form vor - und wird dafür jetzt berühmt.

Vielleicht dachte Pater Gabriel, ein Pfarrer in Argentinien, er könne mit einer eigenen Interpretation des Welthits „Despacito“ des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi etwas Pepp in seinen Gottesdienst bringen. „Despacito“, was auf Deutsch ungefähr „Langsam, immer mit der Ruhe“ bedeutet, ist schließlich weltweit in aller Munde und Ohr: Der Sänger Luis Fonsi sammelte immerhin 20 Platin, zwei Gold und fünf Diamantene Schallplatten und war in vielen Ländern auf Platz 1 der Charts.Gesagt getan. Der Pfarrer überraschte seine Gemeinde eines Tages mit seiner ganz eigenen Version dieses Hits – und wurde damit zum Internetstar. Eines seiner Schäfchen lies seine Handykamera laufen, während Pater Gabriel singend und tanzend seine eigene Version vortrug. Auf der Facebookseite von Radio Estacion SanFco erreichte er so schon fast 200.000 Leute – Tendenz steigend.Zum großen „Vorbild” fehlen dem musikalischen Pfarrer allerdings noch ein paar Klicks: So hat das Original auf Youtube knapp 1,7 Milliarden Aufrufe.