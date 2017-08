Internet Peinlich: Norweger postet Bild von leeren Busplätzen - Rechte halten sie für Burka-Trägerinnen

Er wollte sich nur amüsieren, sagte ein Norweger, der in einer rechten Gruppe ein Bild von leeren Busbänken postete - als die Mitglieder dort jedoch dachten, es handle sich um Burka-Trägerinnen, brach ein Shitstorm los. Sehr zur Freude des Internets, welches jetzt viel zu lachen hat.

Was passiert, wenn man ein Bild von mehreren Bussitzen in eine Gruppe mit dem Titel „Fedrelandet viktigst“ – norwegisch für „Vaterland zuerst“, postet? Der Titel der Gruppe lässt ja schon ahnen, dass dort wohl eher Kritiker von Zuwanderung und Migration zu finden sein werden. Allerdings: Was dann letztlich wirklich passiert, als der Norweger Johan Slattavik so ein Foto postete und fragte „Was denkt ihr davon?“ ist doch mindestens skurril – und überaus peinlich für die Mitglieder dieser Gruppe. Laut dem Independent wollte der Norweger damit einfach nur „ein bisschen Spaß haben“ – die Reaktionen überraschten ihn dann aber laut eigener Aussage doch.Binnen kürzester Zeit begann nämlich eine wilde Debatte über das Bild, denn: Viele Gruppenmitglieder erkannten nicht sechs leere Bus-Sitze dahinter, sondern dachten, es handle sich um sechs Burka-Trägerinnen. Der Beitrag sammelte binnen kürzester Zeit mehrere hundert Reaktionen, wovon die meisten wütend waren.Ein Nutzer schrieb: „Das ist wirklich unheimlich. Die sollten aus dem Land geschmissen werden. Man weiß nie, wer sich darunter versteckt – es könnten Terroristen mit Waffen sein.“ Andere bezeichneten das Bild als erschreckend, beängstigend und traurig und ekelhaft.Eine Nutzerin schrieb, verziert mit einem weinenden Emoji: „Grausam – so etwas darf nicht geschehen!“Ein anderer Nutzer machte Screenshots von den Reaktionen und veröffentlichte diese Ebenfalls auf Facebook.In vielen europäischen Ländern ist das Verbot der Vollverschleierung heiß diskutiert. Einen Überblick über den Stand der Debatten in Europa finden Sie hier