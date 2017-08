vor 58 Minuten AFP Salzgitter Patient stirbt bei Unfall mit Rettungswagen in Wolfenbüttel

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Sportwagen ist im niedersächsischen Wolfenbüttel am Mittwoch ein 80-jähriger Patient ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Salzgitter mitteilte, kollidierten die beiden Fahrzeuge auf einer Kreuzung. Der Rettungswagen war demnach mit Blaulicht unterwegs, um den Patienten in ein Krankenhaus zu bringen. Durch den Zusammenstoß drehte er sich um die eigene Achse und kippte um. Der 80-Jährige starb an der Unfallstelle.



Ein Notarzt und eine Rettungsassistentin wurden schwer, der Fahrer des Krankenwagens und der Fahrer des Sportwagens leicht verletzt. Spezialisten der Polizei nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf, auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.