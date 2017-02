USA Oroville Stausee: Der See ist noch immer randvoll

Lage am Oroville-Staudamm weiter angespannt. Meteorologen warnen vor neuen Regenfällen

Eine Flutkatastrophe in Nordkalifornien ist vorerst abgewendet, doch für Zehntausende Menschen am Oroville-Stausee gibt es noch keine Entwarnung. Nach einer Massenevakuierung am Wochenende mussten die Anwohner zu Beginn der Woche weiter das Gebiet meiden. Befürchtet wurde, dass die für die kommenden Tage angekündigten Stürme und Regenfälle die Abflusskanäle am Oroville-Staudamm, der größten Talsperre der USA, erneut belasten und doch einreißen lassen könnten. Bis zu 30 Kilometer weit könnte sich dann die Reichweite der Flutwelle erstrecken.

Das Problem: Die ins Tal führende Betonrinne weist ein Loch von der Größe eines Fußballfeldes auf, sodass das Wasser aus dem fast überfließenden Damm in einer Kaskade in den Feather-River am Fuß des fast 50 Jahre alten Dammes schießt. Hier besteht die Gefahr, dass weitere Teile der Rinne zerstört werden.

Bisher reichte die Betonrinne am Oroville-Damm in jedem Winter aus, um überschüssiges Wasser ins Tal abfließen zu lassen. Doch die Rekord-Niederschläge dieser Saison haben das Riesenloch in der Rinne aufbrechen und den schlechten Zustand des Notabflusses deutlich werden lassen. Und jetzt drohen ab Donnerstag weitere Regenfälle in der Region. Damit würde der Wasserpegel in dem Oroville-See wieder ansteigen.

Die Experten des kalifornischen Departments für Wasser-Reserven hoffen nun, dass durch die Eröffnung des defekten Abflusskanal ausreichend Wasser aus dem Oroville-See fließen kann, sodass der Stausee genug Kapazität hat, um den neuen Niederschlag aufzufangen. Ob das geling, weiß niemand. Gegen Ende dieser und zu Beginn der nächsten Woche wird das zusätzliche Wasser aus den Zuläufen den Oroville-See erreichen. Aus diesem Grund können die 200 000 evakuierten Menschen möglicherweise erst in zwei Wochen wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Dürre im Süden

Während in Nordkalifornien die Menschen mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen kämpfen müssen, ist es im Süden des US-Bundesstaates viel zu trocken. Noch im August gab es dutzende Waldbrände. Knapp 15 000 Hektar wurde verwüstet. (sk)