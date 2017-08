Opulente Ausstellung in Paris feiert Modeschöpfer Christian Dior

Eine Liebeserklärung ans Leben: Im Pariser Museum gibt es eine opulente Ausstellung zu Ehren von Christian Dior. Die Schau zeigt das Lebenswerk des Modeschöpfers.

„Lieber Christian, Ihre Kleider haben so einen neuen Look!“ Ob Carmel Snow, der einstigen Chefredakteurin des US-Modemagazins „Harper`s Bazaar“, beim Schreiben dieser Zeilen an Christian Dior klar war, dass sie mit ihrem Lob über seinen „New Look“ einen feststehenden Ausdruck schuf?

Davon ist kaum auszugehen; aber dass seine Haute Couture-Schau für die Frühjahrs- und Sommer-Saison 1947 etwas ganz Besonderes war, das wusste die Mode-Spezialistin sofort. Mit seiner ersten Kollektion sollte der damals 42-Jährige das Erscheinungsbild der Frau revolutionieren und Paris den Rang einer großen Modemetropole zurückgeben. Zeitweise ging die Hälfte der französischen Exporte von Haute Couture auf Dior zurück.

Der Designer selbst erlebte den Ruhm als Modezar nur zehn Jahre lang: 1957 starb er an den Folgen eines Herzinfarktes in Italien. Doch 70 Jahre nach der Gründung des nach ihm benannten Hauses bestehen Diors Glanz und Glamour fort. Im Jubiläumsjahr zeigt das Pariser Musée des Arts Décoratifs noch bis Januar 2018 eine Retrospektive, die überwältigende Roben von Christian Dior und den sechs ihm nachfolgenden Kreativchefs seines Modelabels präsentiert; und darüber hinaus etliche Gemälde und Skulpturen des passionierten Kunstliebhabers, Accessoires von Hüten bis Parfum-Flacons sowie Skizzen, Fotografien und Dokumente. Unter ihnen befindet sich auch jener begeisterte Brief von Carmel Snow. Er verdeutlicht, wie sehr Diors Optimismus und seine Vision von einer freien, unbeschwerten, elegant-femininen Frau damals einschlugen. „Diors Botschaft klingt heute banal, aber 1947 war sie es keineswegs: Christian Dior wollte Frauen schöner und dadurch glücklicher machen“, sagt Museumsdirektor und Co-Kurator Olivier Gabet. „So kurz nach dem Krieg klang das wie eine Liebeserklärung ans Leben.“

Den bis dahin dominierenden maskulinen Silhouetten mit flach gepressten Brüsten setzte Christian Dior figurbetonte Entwürfe entgegen. Sie ließen weibliche Kurven zu, zeichneten weiche Schultern, schmale Taillen und abgerundete Hüften durch schwingende Röcke in Form einer Krone oder durch seine „Blütenkelch-Linie“. Legendär wurde seine taillierte Kostümjacke, die „Bar“-Jacke. Nach den Jahren des Sparens und der Entbehrungen in Zeiten des Krieges setzte er verschwenderisch viel Stoff ein, griff zu lebensfrohen Blumen-Motiven, edlen Materialien, kräftig strahlenden Farben und aufwendigen Stickereien.

Seine Leitmotive haben Christian Diors Nachfolger immer wieder aufgenommen, die zugleich eigene Akzente setzten: Vom damals noch blutjungen Yves Saint Laurent, der nach seinem Wirken bei Dior selbst zur Legende werden sollte, über Marc Bohan, Gianfranco Ferré und den hochtalentierten Skandal-Designer John Galliano bis hin zum minimalistisch arbeitenden Raf Simons und Maria Grazia Chiuri, der heutigen Kreativchefin. Auch von ihnen zeigt die Schau spektakuläre Kreationen aus Tüll, Seide und Organza. Zu ihren berühmtesten Trägerinnen gehörten Frauen wie Ingrid Bergman, Lady Diana und Fürstin Gracia von Monaco, Sophia Loren oder Hollywood-Schauspieler Charlize Theron.

Über Umwege zur Mode

Christian Diors Weg in die Mode war keineswegs vorgezeichnet. Der Industriellensohn aus Granville in der Normandie kam als junger Mann nach Paris, wo er zunächst eine Ausbildung für den diplomatischen Dienst abschloss, dann seiner Leidenschaft für Kunst folgte und eine Galerie leitete. Ein Freund soll ihn zum Schritt in die Welt der Haute Couture ermutigt haben. Die Anstellung durch einen Textilfabrikanten brachte die Wende und ermöglichte ihm die Gründung seines Mode-Imperiums, das auch dank des Parfum-Geschäftes florierte. Wie sehr die Kunst Christian Dior bei seiner Arbeit inspiriert hat, verdeutlicht auch die Ausstellung mit zahlreichen Gemälden, Skulpturen und Antiquitäten; zu großen Malern von Salvador Dalí über Alberto Giacometti bis Paul Klee pflegte er freundschaftliche Bande.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Christian Dior – Couturier de rêve“ („Christian Dior – Traum-Schneider“) ist bis 8. Januar 2018 im Pariser Museum dekorativer Künste (Musée des Arts Décoratifs) zu besichtigen.Adresse 107, rue de Rivoli, Metros: Palais Royal / Pyramides / TuileriesÖffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr (Donnerstag bis 20h15). Eintritt 13 Euro.Infos unter www.lesartsdecoratifs.frl