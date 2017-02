Joko Winterscheidt, Palina Rojinski, Marteria - sie alle gaben ihr Smartphone für einen Tag in die Hände eines Obdachlosen. Tausende Fans konnten so über die sozialen Netzwerke einen Tag auf der Straße miterleben.

Jugend als Zielgruppe

Ein von @joklausi geteilter Beitrag am 7. Jan 2016 um 11:33 Uhr

Eine Bewegung mit viraler Wirkung

hiermit übergebe ich meinen insta account hochoffiziell an benno. er wird euch heute aus seinem leben berichten. seinem leben auf der strasse. give him a warm welcome ?? #bringsocialbacktomedia #onewarmwinter Ein Beitrag geteilt von joko (@officiallyjoko) am 15. Feb 2017 um 4:02 Uhr

Hey Leute, mein Kumpel Roderich übernimmt heute meinen Social-Media-Kanal und zeigt euch seinen Alltag auf der Straße. Herzlich Wilkommen! Tachchen, mein Name ist Roderich. Ich bin seit 3 Jahren wohnungslos aber lass mich nicht unterkriegen. #bringsocialbacktomedia #onewarmwinter Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am 9. Feb 2017 um 1:51 Uhr

Kieken wa nochmal nach Kreuzberg, heute ist namlich Kleiderausgabe in der Kirche :-) onewarmwinter.org #bringsocialbacktomedia #onewarmwinter Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria) am 3. Feb 2017 um 6:54 Uhr

Checkt den Link in meiner Bio. Einpaar Worte zu der Aktion mit Flo #onewarmwinter #bringsocialbacktomedia Ein Beitrag geteilt von Prinz Pi / Keine Liebe Records (@prinzpi23) am 7. Feb 2017 um 9:38 Uhr

Etwa 335.000 Menschen in Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung wohnungslos, darunter 220.000 Männer und 29.000 Kinder. Wohnungslos bedeutet in der Regel aber nicht gleich obdachlos. Viele kommen notdürftig bei Verwandten, in Sozialwohnungen ohne Mietvertrag oder Heimen unter. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, wird von der Bundesgemeinschaft Wohnungslosenhilfe auf rund 39.000 geschätzt - Tendenz steigend.Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern auch der Ort, an dem die meisten Obdachlosen leben. Die Zahl werde auf 3000 bis 6000 Personen geschätzt, erklärte Thomas Gleißner, Sprecher der Berliner Caritas im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Seit 2012 arbeitet die Aktion "One Warm Winter" , eine Kooperation bestehend aus dem Straßenmagazin "Strassenfeger" und der Werbeagentur Dojo, daran, die Probleme dieser Menschen verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und vor allem die Jugend für das Thema Obdachlosigkeit zu sensibilisieren. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Promis, die in Berlin leben und in den sozialen Netzwerken viele, hauptsächlich jugendliche Fans haben.Die Moderatoren Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Palina Rojinski, Schauspieler Elyas M'Barek, Musiker Olli Schulz, die Rapper Marteria und MC Fitti, Beatsteaks-Sänger Armin Teutoburg-Weiß und auch Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostsock - die Liste der Unterstützer ist lang und gespickt mit Größen der deutschen Fernseh- und Musikerszene. Viele von ihnen ließen sich in Pullovern und Shirts der Initiative ablichten, auf denen Sprüche wie "Home street home", als Anspielung auf die Redewendung "home sweet home", zu Deutsch in etwa: "Trautes Heim, Glück allein", zu lesen sind. Erhältlich sind die gezeigten Produkte im Online-Shop der Aktion. Die Einnahmen kommen Hilfsaktionen für Berliner Obdachlose zugute. Auch direkte Geld- und Kleiderspenden an One Warm Winter sind möglich.Einige der Unterstützer beließen es aber nicht beim Foto-Shooting und gingen noch einen Schritt weiter. In einer Social Media-Kampagne überließen sie für einen Tag ihre Instagram-Accounts Berliner Obdachlosen. Diese dokumentierten in Bildern, Videos und mit wenigen Sätzen ihren Alltag auf der Straße. Die Anhänger der Prominenten hatten so die Möglichkeit, die Personen virtuell in die Suppenküche, die Kleiderkammer oder während der Arbeit zu begleiten.Die Resonanz der Follower auf die außergewöhnliche Aktion auf Instagram war riesig und durchweg positiv. Benno, der Obdachlose, an den Moderator Joko Winterscheidt sein Handy abgab, bekam für seine Bilder tausende Likes, einige der kurzen Videosequenzen wurden mehr als 80.000 Mal abgerufen. Unter dem Hashtag "onewarmwinter" posten auch Privatpersonen Bilder von sich in der Kleidung der Initiative, meist mit zum Dreieck geformten Händen, die einem Dach ähneln - eine Geste, die die Solidarität zur Bewegung symbolisiert.