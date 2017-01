Hörblach Nun auch in Unterfranken: Eis-Fuchs aus Baggersee gesägt

Jetzt hat auch der Hörblacher Baggersee im unterfränkischen Landkreis Kitzingen einen Eis-Fuchs: Wie kürzlich im schwäbischen Fridingen fand auch hier das Tier im kalten Eiswasser den Tod und bewegt die Gemüter im Netz.

Was für ein ungewöhnlicher Anblick am Rande des Hörblacher Baggersees in Unterfranken: Hinter den in den Schnee geschriebenen Buchstaben "RIP" (Requiescat in pace) ist ein ausgesägter Fuchs zu sehen, der im Eis festgefroren ist. Wie bereits beim, der weltweit Schlagzeilen schrieb, kommt auch für dieses Tier natürlich jede Hilfe zu spät.Trotz der Tragik für den Fuchs, machen viele Schaulustige ein Selfie mit dem Eisblock und teilen die Bilder in den sozialen Netzwerken. Der kleine Baggersee wird also ebenfalls zu größerer Bekanntheit kommen wie das Schweizer Kreuzlingen,. So wie die Schweizer Polizeitaucher bei diesem Fund nicht schlecht staunten, wird nun auch das Bild aus Unterfranken im Netz ungläubig kommentiert, geteilt und weiterverbreitet.Da die Temperaturen nun langsam aber sicher ansteigen, und das Eis sich vielerorts zurückzieht, könnte die Saison der Eis-Füchse demnächst vorbei sein.