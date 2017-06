Twitter Neuer Twitter-Trend: Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen reanimiert Klimafilme-Hashtag

Der Hashtag Klimafilme wurde bis heute ein einziges Mal benutzt. Seit Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hat, verwenden ihn immer mehr Twitter-Nutzer. Darunter versammeln sich berühmte Filmtitel, die thematisch in Richtung Umweltschutz und Trump-Spott verändert wurden. Wir stellen die lustigsten vor.

Manche mögens um 2 Grad wärmer #klimafilme — Schnupperluft ?? (@Schnupperluft) 13. Dezember 2015

Der Kohlenstoff, aus dem die Träume sind #klimafilme — Anne Vorbringer (@AnneVau) 2. Juni 2017

Manche mögens heiss #klimafilme — Die Hähnchen Brüder (@deinestrassen) 2. Juni 2017

James Bond - die Umwelt ist nicht genug #Klimafilme — Timm Doppel-M Busche (@timmdoppel_m) 2. Juni 2017

Phantastische Tierwesen und wo sie bald nicht mehr zu finden sind #klimafilme — Jonathan Engel (@jtjengel) 2. Juni 2017

Harry Potter und das Klima des Schreckens #klimafilme — Helbing Helmut (@matjeshappen) 2. Juni 2017

Die Eiskönigin – Völlig ungefroren#klimafilme — Mausraster (@mausraster) 2. Juni 2017

Apocalypse Now#Klimafilme — The Last Lucky (@Lastfreak_HH) 2. Juni 2017

Am 13. Dezember 2015 setzte der Twitter-Nutzer "Schnupperluft" einen Tweet mit dem Hashtag "Klimafilme" ab. Der Hashtag schien auf keinen großen Anklang zu stoßen und setzte sich nicht durch.Dann kam Trump. Am Tag nachdem der US-Präsident den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen verkündete, erwachte der Hashtag zum Leben. Seit etwa 10.30 Uhr am Freitagvormittag trudeln immer weitere Tweets unter dem Hashtag ein.Die Absicht hinter der Aktion ist ein humorvoll-ironischer Umgang mit den aktuellen Ereignissen. Unter #klimafilme nennen die Twitter-Nutzer bekannte Filmtitel und verändern sie mit Ausrichtung auf die Erderwärmung oder Spott über Donald Trump.