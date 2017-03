Leipzig Neue Cannabisagentur soll Anbau von Hanfpflanzen überwachen

Eine neue Cannabisagentur soll in Deutschland künftig den Anbau von Hanfpflanzen zu medizinischen Zwecken überwachen. Hintergrund ist eine Gesetzesnovelle, die schwerkranken Patienten den Zugang zu Cannabis erleichtern soll.

Das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gaben am Freitag offiziell den Startschuss für die Cannabisagentur. Ein Überblick:Für schwerkranke Menschen, denen nicht mehr anders geholfen werden kann, sollen die Krankenkassen künftig die Kosten für Cannabisarzneimittel übernehmen. Bisher zahlen die Kassen nur in Einzelfällen für die teure Therapie. Der Gesetzentwurf beziffert die durchschnittlichen monatlichen Behandlungskosten auf 540 Euro, in besonderen Fällen könnten sie bis zu 1800 Euro pro Patient betragen. Eine Ausnahmeerlaubnis vom BfArM zum Erwerb von Cannabisblüten oder -extrakten „im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie“, die derzeit rund 1020 Patienten besitzen, ist künftig nicht mehr nötig. Die Betroffenen können nach der Verordnung durch den Arzt ihren Medizinalhanf auf Rezept in der Apotheke bekommen.Ganz wichtig: Der Eigenanbau von Cannabis durch Patienten bleibt auch weiterhin verboten. Nur zwei haben derzeit die offizielle Genehmigung dafür. Vielmehr soll die beim BfArM angesiedelte Agentur den Cannabisanbau in Deutschland staatlich kontrollieren. Sie vergibt die Aufträge an Cannabisanbauer und kauft auch die Ernte auf. Die Agentur verkauft dann den Medizinalhanf weiter an Arzneihersteller, Großhändler oder Apotheken und sorgt dafür, dass nur Hanf „in pharmazeutischer Qualität“ zu den Patienten gelangt. Gewinne darf sie dabei nicht machen.Nein, nach dem für März geplanten Inkrafttreten des Gesetzes wird es zunächst ein EU-weites Ausschreibungsverfahren für den Anbau von Cannabis geben. Das BfArM geht davon aus, dass 2019 erstmals in Deutschland angebautes Cannabis zur Berfügung steht. Bis dahin wird die Versorgung über Importe gedeckt. 2015 wurden dem Bundesgesundheitsministerium zufolge insgesamt 94 Kilogramm importiert, 2016 waren dies bereits 170 Kilogramm.Die beiden wichtigsten Inhaltsstoffe sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Ihnen wird unter anderem eine schmerzlindernde, entzündungshemmende, appetitanregende und krampflösende Wirkung zugeschrieben. Nicht immer ist der medizinische Nutzen eindeutig belegt. Es gibt viele positive Beobachtungen, allerdings noch zu wenige aussagekräftige Studien. Die Regierung will daher weiter forschen lassen.Cannabis wird unter anderem zur Behandlung von chronischen Schmerzen, Nervenschmerzen, bei grünem Star (Glaukom) zur Reduzierung des Augeninnendrucks, bei ADHS und dem Tourettesyndrom eingesetzt. Verwendet werden Cannabisextrakte, Cannabisblüten oder einzelne Cannabinoide - das sind Mittel auf Cannabisbasis. Angewandt wird Cannabisauch gegen Übelkeit und zur Appetitsteigerung bei Krebs- und Aidspatienten, bei Rheuma sowie bei spastischen Schmerzen bei Multipler Sklerose.Seit Mai 2011 dürfen zugelassene Fertigarzneimittel auf Cannabisbasis auch in Deutschland hergestellt und von Ärzten auf Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Mit Sativex ist ein Extrakt aus Cannabis sativa - so der lateinische Name für die Hanfpflanze - für Patienten zugelassen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind und an schweren spastischen Lähmungen und Krämpfen leiden. 2015 wurde in Deutschland ein Fertigarzneimittel mit dem Wirkstoff Nabilon zugelassen, das unter dem Namen Canemes erhältlich ist.Angewendet wird es zur Behandlung von Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Zudem können Patienten im Ausland zugelassene Fertigarzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon verschrieben bekommen. Künftig Ärzte weitere Arzneien - Cannabis-Blüten und Cannabisextrakt - verschreiben.