Internet Netzhit: Neuer bitterböser Clip der Simpsons über Donald Trump und die Russland-Affäre

Die Simpsons sind keine Freunde des US-Präsidenten Donald Trump. Das zeigten sie bereits zu seinen ersten 100. Tagen im Amt. Jetzt haben sie einen neuen Clip-veröffentlicht. Auch dieser wird Trump wohl nicht gefallen...

Der erste Clip - Die ersten 100. Tage im Amt für Donald Trump

Die gelbe Kultfamilie und der US-Präsident werden wohl keine Freunde mehr. Nachdem die Simpsons zu Donald Trumps 100. Tagen im Amt bereits mit einem bitterbösen Clip im Netz für Aufruhr sorgten, gibt es jetzt Nachschub. Grund dafür ist die Russlandaffäre und der obskure Rauswurf von FBI-Chef Comey.Die Situation im Weißen Haus scheint in dem neuen Clip noch ein bisschen düsterer geworden zu sein als sie es zuvor war. Damals hatte nur Pressesprecher Sean Spicer seinem Leben mit einem Strick ein Ende gesetzt. Jetzt, 125 Tage in die Präsidentschaft von Trump, baumeln dort Steve Bannon, ein wichtiger Berater Trumps, Kellyanne Conway und sein Schwiegersohn Jared Kushner.Dass die Lage für Trump düster aussieht, erkennt man wohl auch daran, dass sein Vize Mike Pence sich schon langsam in Stellung bringt. Während er „Hail to the Chief“ pfeift, präpariert er sein Namenschild für die Zukunft...Donald Trump währenddessen liegt, wie beim ersten Clip, im Bett. Dieses mal ist er jedoch nicht alleine: Der von ihm gefeuerte FBI-Chef James Comey sitzt an seinem Bett und unterhält sich mit dem Präsidenten. Dieser will einen Deal mit Comey machen. Trump: „Passen Sie auf, ich will das alles in Ordnung bringen. Ich habe keine Aufzeichnungen von Ihnen. Also, wenn Sie mir alle Ihre Notizen [ zu den Ermittlungen gegen Trumps-Team in der Russlandaffäre Anm. d. Red.] geben, dann gebe ich Ihnen meine Aufzeichnungen - ich meine: Ich habe keine Aufzeichnung!“ Als wäre das nicht genug, bekommt Trump auch noch Besuch von einem Vorgänger: Der Geist von Richard Nixon schaut bei dem 70-Jährigen vorbei und will sich bedanken. Dank Trump sei er nun „der 44. Beste Präsident“ in der Geschichte – die vereinigten Staaten hatten bisher 45. Präsidenten. Nixon war während seiner zweiten Amtszeit über die Watergate-Affäre gestolpert und war zurückgetreten, ehe ein Impeachement-Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde.Der gut eineinhalb Minuten lange Clip strotzt wieder von kleinen Details und bösen Seitenhieben gegen Trump und seine Regierung. So haben die Zeichner die Hände des Präsidenten unverhältnismäßig klein gehalten, an der Wand hinter Trump hängt eine „Komm aus dem Gefängnis frei“-Karte aus einem Monopoly-Spiel und auch die Bücher, die der US-Präsident als Bettlektüre hat, sind deutliche Seitenhiebe auf gegenwärtige Entwicklungen in den USA. So liest Trump unter anderem das Buch: "Wie man Freunde verliert und Israel verärgert." Ein Seitenhieb auf seinen Israel-Besuch, wo er mit einem unpassenden Eintrag ins Gästebuch einer Holocaust-Gedenkstätte für Empörung sorgte.Die Simpsons haben in den USA gerade ihre 28-Staffel beendet. Zwei weitere sind bereits bestellt.