Netflix Netflix: Dinner für Millionen statt Dinner for one

Netflix: Dinner für Millionen statt Dinner for one

Videoportal Netflix bringt jetzt eine neue Parodie von "Dinner for one". Darin mimt Butler James Charaktere aus Serien

Das „Dinner for One – Der 90. Geburtstag“ hat die Zutaten, die ein TV-Flop braucht: ein Stück mit unbekannten britischen Schauspielern, in Schwarz-Weiß und unübersetzt im deutschen Fernsehen. Dennoch traten 1963 Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie in Hamburg vor die Kamera.

Allerdings wurde es nicht gleich zum Quotenknüller. Zunächst einmal diente der Fernseh-Sketsch nur als Pausenfüller. Erst seit dem 31. Dezember 1972 flimmert das Besäufniss jedes Jahr regelmäßig an Silvester über die deutschen Bildschirme. Für Millionen Deutsche gehört der Sketch zum Jahresende dazu, für die Jüngeren gibt es jetzt eine Alternative: Der Streaming-Dienst Netflix sorgt mit seiner eigenen Version des TV-Klassikers „Dinner for one“ derzeit für Lacher im Netz. Darin feiert Miss Sophie, wie im Original, zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. Doch anstatt der bereits verstorbenen „Phantom-Gäste“ wie Mister Winterbottom oder Sir Toby imitiert der Butler nun bekannte Charaktere aus Netflix-Serien. Butler James kippt einen Drink nach dem anderen als Präsident Frank Underwood („House of Cards“), schmieriger Anwalt Saul Goodmann („Better Call Saul“), verrückte Suzanne Warren alias Crazy Eyes („Orange is the New Black“) und Drogenboss Pablo Escobar („Narcos“).

Was aber gleicht bleibt: Butler James lallt und lallt, stolpert und stolpert mit jedem Schluck Alkohol mehr. Dabei verursacht Butler James einen Schaden von 2120 Euro – zumindest hat dies die Allianz in München errechnet. Teuerster Posten sei das Tigerfell mit Reparaturkosten von rund 2000 Euro. Zudem sei der Teppich stark ramponiert und die Tischdecke mit Wein- und Speiseflecken übersät.

Der Münchner Versicherungskonzern hat eine fiktive Schadensakte für die Geburtstagsfeier von Miss Sophie erstellt. „Als Angestellter von Miss Sophie sind die Missgeschicke von Butler James als Eigenschäden der Arbeitgeberin anzusehen und damit nicht versichert“, sagt Allianz-Expertin Mirjana Hasdorf-Achatz. Da sich der Butler während des Menüs mit Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein betrinkt, gelte er als Wiederholungstäter. „Da müssten wir natürlich aus versicherungsrechtlicher Sicht überlegen, zu welchen Konditionen wir ihn künftig versichern.“ Eines ist aber gewiss: Bulter James stoplert dieses, nächstes und noch viele weitere Silvester über den Tiger. „The same procedure as every year.“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr).