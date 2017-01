Luzern Nach Verbot in St. Gallen: Rechtsextreme wegen Konzert in Luzern angezeigt

Die Veranstalter eines Rechtsextremisten-Konzerts im schweizerischen Willisau bei Luzern haben für ein Konzert am Wochenende eine Anzeige kassiert.

Die Polizei kontrollierte bereits im Vorfeld die etwa 150 Besucher. Ein Deutscher, gegen den ein Einreiseverbot bestanden habe, wurde an die Grenze gebracht, berichten Medien.Die rechtsextreme Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) wollte ursprünglich am Samstag ein "Unterstützungskonzert für das Parteihaus" in St. Gallen veranstalten. Das teilte die Partei zuvor auf Facebook mit. Eingeladen war auch der im November 2015 wegen Volksverhetzung verurteilte Nazi-Rapper MaKss Damage alias Julian Fritsch. Der genaue Veranstaltungsort sollte möglichen Interessenten erst am Samstagmittag und nur telefonisch mitgeteilt werden. Die Kantonspolizei St. Gallen hatte jedoch laut einer Mitteilung "die Durchführung der Veranstaltung im Kanton St.Gallen verboten". Sie befürchtete demnach "folgenreiche Auseinandersetzungen" zwischen rechts- und linksextremen Kreisen.Bereits im Herbst 2016 fanden rechtsextreme Konzerte in der Schweiz statt. Unter anderem feierten 5000 Neonazis – viele davon aus Deutschland – in Wildhaus (Kanton St. Gallen). Damals war die Kantonspolizei teils heftig kritisiert worden, weil sie nicht rechtzeitig Bescheid gewusst hätte.Die PNOS kümmerte das Verbot zunächst nicht. Auf Facebook kündigte sie an: "Die PNOS wird natürlich gegen diese Verordnung klagen. Das Konzert wird trotzdem stattfinden (vielleicht ja in St. Gallen), mit oder ohne Segen der Kantonspolizei St. Gallen."