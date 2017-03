Berlin Nach Urteil zur Sterbehilfe muss Bundesinstitut über ersten Antrag entscheiden

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Anspruch schwer kranker Patienten auf tödlich wirkende Betäubungsmittel liegt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein erster Antrag dazu vor.

Es sei eine Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital beantragt worden, sagte ein Sprecher der Behörde dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag.

Es sei noch keine Festlegung getroffen worden, wann über den Antrag entschieden werde. Angaben zu Alter, Geschlecht und Erkrankungen des Antragstellers machte die Behörde mit Rücksicht auf den Patienten nicht

Die Bundesrichter hatten vergangene Woche geurteilt, dass der Zugang zu Medikamenten für eine schmerzlose Selbsttötung "in extremen Ausnahmesituationen" vom Staat nicht verwehrt werden darf. Ausgangsfall war eine gelähmte Frau, der entsprechende Arzneimittel verwehrt worden waren. Sie nahm sich 2005 in der Schweiz mit Hilfe des Vereins Dignitas das Leben. Ihr Witwer klagte jedoch in Deutschland und erstritt das Urteil.

Die Bundesärztekammer hatte das Urteil scharf kritisiert. Präsident Frank Ulrich Montgomery äußerte Bedenken, welcher Beamte entscheiden solle, wann eine "extreme Ausnahmesituation" vorliege. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) warnte, staatliche Behörden dürften "nicht zum Handlanger der Beihilfe zur Selbsttötung werden".