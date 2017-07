Münchberg Nach Unglück auf der A 9: Noch zehn verletzte Bus-Opfer aus Sachsen im Krankenhaus

Nach dem schweren Busunglück mit 18 Toten auf der A9 in Oberfranken befinden sich noch zehn Reisende aus Sachsen in Krankenhäusern.

ADAC fordert: Gesetze für Notbremsassistenten müssen verschärft werden

Busreisen mit tragischem Ende in Europa 18. JUNI 2007 - Auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt kommen 13 Mitglieder einer Seniorenreisegruppe ums Leben, als ihr Bus von der Fahrbahn abkommt und eine Böschung hinunterstürzt.

- Auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt kommen 13 Mitglieder einer Seniorenreisegruppe ums Leben, als ihr Bus von der Fahrbahn abkommt und eine Böschung hinunterstürzt. 22. JULI 2007 - Infolge von Bremsversagen auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen stürzt ein Reisebus mit polnischen Pilgern in eine 40 Meter tiefe Schlucht - 26 Insassen sterben.

- Infolge von Bremsversagen auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen stürzt ein Reisebus mit polnischen Pilgern in eine 40 Meter tiefe Schlucht - 26 Insassen sterben. 4. NOVEMBER 2008 - Auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt gerät ein Bus nahe Hannover nach einer Verpuffung wegen eines Kurzschlusses in Brand - 20 Passagiere, vorwiegend Rentner, sterben.

- Auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt gerät ein Bus nahe Hannover nach einer Verpuffung wegen eines Kurzschlusses in Brand - 20 Passagiere, vorwiegend Rentner, sterben. 25. MÄRZ 2009 - Etwa 150 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau stößt ein Auto mit einem Bus zusammen - 25 Menschen kommen zu Tode.

- Etwa 150 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau stößt ein Auto mit einem Bus zusammen - 25 Menschen kommen zu Tode. 24. JULI 2009 - Auf einer russischen Autobahn sterben 25 Menschen, als ein mit Benzin befüllter Tanklastwagen mit ihrem Reisebus kollidiert.

- Auf einer russischen Autobahn sterben 25 Menschen, als ein mit Benzin befüllter Tanklastwagen mit ihrem Reisebus kollidiert. 26. SEPTEMBER 2010 - Ein polnischer Reisebus rast auf der Autobahn in der Nähe von Berlin gegen einen Brückenpfeiler, nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit dem Bus kollidiere - zwölf Menschen sterben.

- Ein polnischer Reisebus rast auf der Autobahn in der Nähe von Berlin gegen einen Brückenpfeiler, nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit dem Bus kollidiere - zwölf Menschen sterben. 12. OKTOBER 2010 - Im ukrainischen Marganez kommen bei der Kollision eines Zugs mit einem Reisebus 45 Menschen ums Leben.

- Im ukrainischen Marganez kommen bei der Kollision eines Zugs mit einem Reisebus 45 Menschen ums Leben. 21. DEZEMBER 2011 - In der Türkei krachen ein Kleinbus und ein Schwertransporter in der südöstlichen Provinz Diyarbakir aufeinander - 25 Menschen kommen ums Leben.

- In der Türkei krachen ein Kleinbus und ein Schwertransporter in der südöstlichen Provinz Diyarbakir aufeinander - 25 Menschen kommen ums Leben. 13. MÄRZ 2012 - In einem Autobahntunnel im Schweizer Kanton Wallis kommt ein Bus mit zwei belgischen Schulklassen an Bord von der Spur ab und prallt frontal gegen eine Betonmauer - 28 Insassen sterben, darunter 22 Kinder.

- In einem Autobahntunnel im Schweizer Kanton Wallis kommt ein Bus mit zwei belgischen Schulklassen an Bord von der Spur ab und prallt frontal gegen eine Betonmauer - 28 Insassen sterben, darunter 22 Kinder. 28. JULI 2013 - In Süditalien kommen 39 Menschen ums Leben, als ihr Reisebus auf einer Brückenstraße nahe Avellino mehrere Autos rammt, bevor er etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt.

- In Süditalien kommen 39 Menschen ums Leben, als ihr Reisebus auf einer Brückenstraße nahe Avellino mehrere Autos rammt, bevor er etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt. 23. JANUAR 2014 - In der türkischen Provinz Kayseri kommt ein Reisebus von der Autobahn ab - 21 Menschen sterben.

- In der türkischen Provinz Kayseri kommt ein Reisebus von der Autobahn ab - 21 Menschen sterben. 19. JULI 2014 - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn nahe Dresden verliert der Fahrer eines polnischen Reisebusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem polnischen Kleinbus - insgesamt elf Menschen kommen ums Leben.

- Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn nahe Dresden verliert der Fahrer eines polnischen Reisebusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem polnischen Kleinbus - insgesamt elf Menschen kommen ums Leben. 22. JULI 2014 - Ein mit Erdgas beladener Tanklastwagen kippt auf der Autobahn nahe Diyarbakir im Südosten der Türkei um und explodiert, dadurch geraten zwei Busse und ein Auto in Brand - 26 Menschen sterben.

- Ein mit Erdgas beladener Tanklastwagen kippt auf der Autobahn nahe Diyarbakir im Südosten der Türkei um und explodiert, dadurch geraten zwei Busse und ein Auto in Brand - 26 Menschen sterben. 23. OKTOBER 2015 - 43 Menschen kommen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus im Südwesten Frankreichs ums Leben.

- 43 Menschen kommen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus im Südwesten Frankreichs ums Leben. 21. JANUAR 2017 - Ein Reisebus mit ungarischen Schülern verunglückt auf einer Autobahnabfahrt im norditalienischen Verona - 16 Menschen kommen ums Leben.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen noch

Bisher konnten nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden vom Mittwoch 16 verletzte Businsassen entlassen werden. Viele wurden von Angehörigen abgeholt und sieben Betroffene vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) nach Hause gebracht. Die ersten sieben Leichtverletzten hatten schon Montag die Heimreise angetreten.Insgesamt überlebten 26 Menschen aus dem Freistaat und vier Brandenburger das flammende Inferno auf der Autobahn bei Münchberg (Bayern).Nach demgehen neben der Ursachenforschung auch die politischen Debatten weiter. Unter anderem geht es darum, was Notbremsassistenten bringen. Diese Frage stellt sich nicht nur Busreisenden, sondern auch jedem Autofahrer.Nach dem Unglück dingt der ADAC auf strengere gesetzliche Vorgaben für den Einsatz von Notbremsassistenten. Für neu zugelassene Busse und Lastwagen sind diese seit 2015 vorgeschrieben - müssen aber etwa bei Lkw mit mehr als acht Tonnen das Tempo nur um zehn km/h drosseln können. „Im November 2018 kommt eine Verschärfung, dann müssen sie bis zu 20 km/h verringern können“, sagte eine Sprecherin des Autoclubs.Die gesetzlichen Vorgaben müssten schärfer werden: „Ein Bus fährt bis zu 100 km/h. Bei der Masse, die da kommt, reicht das nicht.“ Zumal die Zahl der Baustellen auf Jahresfrist um ein Fünftel gestiegen sei. „Es gibt also auch immer mehr Staus, wo solche Unfälle passieren.“Am Montag hatte sich auf der Autobahn 9 bei Münchberg ein Stau gebildet, als ein Reisebus auf einen Sattelzug auffuhr und Feuer fing. 18 Menschen starben, 30 wurden teils lebensgefährlich verletzt. Ob ein Bremssystem zum Einsatz kam oder ob es ausgeschaltet war, ist Teil der Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mitgeteilt, dass sie nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgehen, dass der Busfahrer für den Unfall verantwortlich ist. Der 55-Jährige starb in den Flammen. Technische Mängel werden aber auch überprüft.Der ADAC hatte Lkw-Notbremsassistenten getestet und als effektiv beurteilt. Eine ähnliche Untersuchung mit solchen Systemen für Pkw ergab, dass die Sensoren gut bei der Erkennung von Hindernissen funktionieren. Allerdings gab es Probleme bei nasser Fahrbahn und wenn bestimmte Sensoren abgedeckt waren wie es etwa durch Laub oder Vogelkot passieren könnte. Insgesamt kam der Autoclub aber zu dem Urteil, ein Notbremsassistent stelle neben dem Elektronischen Stabilitätsprogramm den bestmöglichen Unfallschutz dar. „Deshalb sind die Hersteller aufgefordert, sie zuverlässig zu konstruieren und serienmäßig für alle Fahrzeugklassen anzubieten.“Die Sprecherin sagte: „Die Systeme müssen ausgereifter werden.“ Nach dem Gurt und dem Airbag sei der Notbremsassistent aber sicher ein guter Schutz bei Unfällen. Laut ADAC-Unfallforschung sind knapp ein Viertel aller Unfälle in Deutschland mit Personenschäden Auffahrunfälle. „Rund 40 Prozent davon wären durch den Einsatz eines Notbremsassistenten zu vermeiden.“ Dank der Systeme könnte der Fahrzeugbesitzer auch Kosten für sonst entstandene Schäden sparen.