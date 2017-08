Houston Nach Tropensturm Harvey: Schwere Überflutungen für die kommenden Tage erwartet

Der Tropensturm hinterlässt eine Schneise der Verwüstung im US-Bundesstaat Texas. Mindestens zwei Menschen sterben durch den Hurrikane. Massive Überflutungen werden erwartet, das Ausmaß der Zerstörung kann noch nicht abgesehen werden.

Der Hurrikan Katrina, der Ende August 2005 die amerikanische Golfküste heimsuchte, forderte nach offiziellen Statistiken bis zu 1835 Menschenleben und überflutete auch große Teile von New Orleans. Deshalb kann man fast von einem Wunder sprechen, dass beim Wirbelsturm Harvey, der in der Nacht zu Samstag mit Stärke 4 auf die Küste von Texas geprallt war, bisher nur zwei Tote zu beklagen sind. Es scheint, als hätten die Behörden von den Fehlern der Vergangenheit gelernt – und hunderttausende Menschen die Aufforderung der Katastrophenschützer beachtet, unbedingt zu evakuieren.

Texas könnte also noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Doch noch nicht absehbar ist das Ausmass der befürchteten Überflutungen und der Sachschäden, die auch die kommenden Tage prägen werden. Kaum ein Offizieller hatte die Menschen mit so drastischen Worten gewarnt wie der Bürgermeister der Stadt Rockport, die durch "Harvey" in Teilen zerstört wurde. Noch am Freitag, Stunden vor dem Landfall des Hurrikans, hatte er an jene Bürger appelliert, die den Wirbelsturm aussitzen wollten: Schreibt mit wasserfestem Stift eure Namen und Sozialversicherungs-Nummer auf eure Arme, so dass euch später die Gerichtsmediziner besser identifizieren können. Das hatte die Menschen beeindruckt, und die massiven Schäden in Rockport – wo hunderte Häuser einstürzten, die Straßen überfluteten, Bäume entwurzelt wurden und die gesamte Stromversorgung zusammenbrach – gaben den Stadtvätern recht. Einen guten Überblick über das Ausmaß der Verwüstung zu gewinnen, war am Wochenende noch schwierig. Mindestens zwölf Tornados wurden bisher in der Region beobachtet.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, warnte in einer Pressekonferenz die Menschen im Süden des Bundesstaates vor "katastrophalen Fluten", die nun in den kommenden Tagen zu erwarten seien, und rief den Notstand für die Hurrikan-Gebiete aus. Die Gefahr ist auch deshalb besonders groß, weil sich innerhalb der letzten zehn Jahre Statistiken zufolge mehr als 1,4 Millionen Menschen in den nun vom Tropensturm "Harvey" betroffenen Regionen neu angesiedelt haben.

Es könne Wochen dauern, bis die fast überall unterbrochene Energieversorgung wieder flächendeckend hergestellt sei, warnten die Behörden. Rund 300 000 Menschen hatten Schätzungen zufolge am Wochenende keinen Strom. Massen-Evakuierungen betrafen auch Strafgefangene aus Haftanstalten, die von Fluten bedroht sind. Dem Hurrikan fielen – zur Empörung von Tierschützern – hunderte von Hunde und Katzen in Tierheimen zum Opfer. Sie wurden in Küstenstädten wie Corpus Christi vorsorglich eingeschläfert, da das Personal in den Heimen fürchete, dass die Tiere ertrinken würden.

Erinnerung an Katrina

In jüngerer Zeit bleibt vor allem der Hurrikane Katrina, der im August 2005 entlang der Golfküste wütete. Mehr als 1800 Menschen kamen damals ums Leben. Besonders betroffen war die Stadt New Orleans. Weite Teile von Louisianas größter Stadt wurden zerstört. Der Sturm soll einen Schaden von mehr als 100 Milliarden Dollar (damals etwa 80 Milliarden Euro) verursacht haben. Der Sturm Katrina gilt als teuerste Naturkatastrophe und einer der schwersten Hurrikans in den USA. (dpa)