Basel Nach Todesschüssen in Basler Bar: Täter noch immer flüchtig - Polizei spricht von "gezieltem Angriff"

Die Schweizer Polizei sucht nach dem Überfall auf eine Bar nahe der deutschen Grenze weiter nach den zwei Todesschützen.

„Wir gehen verschiedenen Hinweisen nach“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Peter Gill, am Samstag. Die Sonderkommission ermittle intensiv.Die Schießerei ist nach Polizeiangaben vom Freitag ein „gezielter“ Angriff ohne terroristischen Hintergrund gewesen, ein Bandenkrieg scheint nicht ausgeschlossen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den beiden flüchtigen Angreifern.Die Männer hatten am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr das „Café 56“ in einer Wohngegend Basels betreten und das Feuer eröffnet. Zwei Menschen starben, bei ihnen handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 28-jährigen und einen 39-jährigen Albaner. Ein weiterer Gast wurde schwerverletzt, den Angaben zufolge ein 24-jähriger Albaner. Er war außer Lebensgefahr. Keine weiteren Gäste wurden verletzt - was die These nahelegt, dass es sich um eine Abrechnung unter Kriminellen handelte.Das Motiv für die Tat sei weiter unklar, teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mit. Sie gehe aber davon aus, dass die beiden Täter das Café „gezielt“ aufgesucht hätten. Nach ersten Hinweisen handele es sich bei den Flüchtigen um Osteuropäer. Den mutmaßlichen Tätern gelang zunächst trotz Großfahndung die Flucht. Sie liefen laut Polizei in Richtung Badischer Bahnhof.Das Café habe „keinen schlechten Ruf“, sagte ein Anwohner der „Basler Zeitung“. Früher sei das Lokal für seine Verbindungen in das Drogenmilieu bekannt gewesen, doch nach einem Besitzerwechsel vor einigen Jahren sei es ein „normales“ Café gewesen, sagte ein anderer. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender RTS hatte vor einiger Zeit über Verbindungen albanischer Banden zum Heroinschmuggel berichtet. Einem Bericht der Schweizer Polizei von 2013 zufolge nutzen albanische Gangs Betriebe wie Restaurants und Reisebüros als Umschlagplatz für Drogenschmuggel.