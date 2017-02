Limburg Nach Protest von Veganerin: Limburger Rathaus streicht Glockenspiel

Eine Meldung, die klingt wie ein Fasnachtsscherz, sorgt im Netz für Heiterkeit: Die Melodie des beliebten Kinderlieds "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" ertönt vorerst nicht mehr aus dem Limburger Rathaus-Glockenspiel. Eine Veganerin hatte sich an einer vermeintlich tierfeindlichen Zeile gestoßen.

Ein Pressesprecher der Stadt Limburg bestätigte gegenüber dem SÜDKURIER die Geschichte. Zunächst hatte die Frankfurter Neue Presse über den Fall berichtet . Demnach arbeitet die Frau in unmittelbarer Nähe des Rathauses und bekommt das Glockenspiel regelmäßig zu hören. Dabei habe sie sich nicht an dem Gänse stehlenden Fuchs gerieben, sondern an der im Liedtext geäußerten Drohung: "Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr..." Offenbar konnte die Frau auch die Tatsache nicht trösten, dass aus dem Rathausturm nur eine instrumentale Version erklingt.Bürgermeister Marius Hahn (SPD) habe laut dem Bericht der Veganerin "unspektakulär einen Gefallen erweisen wollen". Diese habe auch freundlich angefragt. Es handele sich darüber hinaus auch nur um ein "vorübergehendes Entgegenkommen - ohne ideologischen Hintergrund. Beim nächsten Wechsel in der Glockenspiel-Rotation werde "Fuchs, Du hast die Gans gestohlen" wieder aufgenommen."