Panorama Nach Lawinenunglück: Bergung von drei Hundewelpen gibt Rettern neue Hoffnung

Italienische Rettungsteams haben am Montag drei Hundewelpen aus dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in den Abruzzen geborgen.

Penne – Ein Hoffnungsschimmer für die italienischen Rettungsteams: Sie haben drei Hundewelpen aus dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in den Abruzzen geborgen. Dass die wenige Wochen alten Hirtenhunde noch lebten, gab auch ihrer Suche nach über 20 noch vermissten Hotelinsassen wieder Auftrieb. In der Hoffnung, in weitere Räume des zerstörten Hotels vorzudringen, bahnen sich die Rettungsteams seit Sonntagabend unter großen Gefahren einen neuen Weg durch die Schnee- und Schuttmassen. Die Lawine war am späten Mittwochnachmittag nach einer Serie von Erdbeben auf das in 1200 Metern Höhe gelegene Berghotel „Rigopiano“ niedergegangen. Zwar ließ die Gefahr neuer Lawinen inzwischen nach, doch setzten sie sich verstärkt dem Risiko aus, von den aufgetürmten Schneemassen selbst verschüttet zu werden. „Wir kämpfen gegen die Zeit, wir wissen, dass wir uns beeilen müssen“, sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari im Fernsehen. Die Umstände seien wenig günstig, fügte er hinzu.

Die Kritik an den Behörden nimmt unterdessen weiter zu. Neben der Frage, warum ein vom Hotel angeforderter Schneepflug nie ankam, stellte sich auch die Frage, ob die Behörden die Lage im Vorfeld unterschätzt haben. Die Medien veröffentlichten am Montag eine E-Mail des Hoteldirektors, in der er schon Stunden vor dem Unglück Hilfe angefordert hatte. Darin warnte er, die Situation sei „besorgniserregend“. Offenbar rechnete aber niemand mit der Lawine. „In den vergangenen 70 Jahren wurde noch nie eine Lawine in Betracht gezogen“, sagte der ehemalige Bürgermeister von Farindola, Massimiliano Giancaterino, dessen Bruder in dem Hotel umkam.

Nach Angaben des Vorsitzenden des italienischen Geologen-Rats, Francesco Peduto, galt die Gegend bislang als wenig lawinengefährdet. Erst der heftige Schneefall in den Tagen davor und die Erdbebenserie am Mittwoch habe zu der Tragödie geführt. Die Staatsanwaltschaft der nahegelegenen Stadt Pescara hatte bereits am vergangenen Donnerstag ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet.

Die Ermittlungen stünden aber erst am Anfang, sagte Staatsanwältin Christina Tedeschini am Montag. Sie drehten sich um die Eröffnung und den Betrieb des Hotels, die Warnung der Zufahrtswege und die Organisation der Rettungsmaßnahmen. Sie räumte ein, dass es am Tag der Katastrophe einen „Mangel an Effizienz“ und Kommunikationsprobleme gegeben habe.

Das „Rigopiano“ wurde 1972 an der Stelle einer einfachen Schutzhütte eröffnet und vor zehn Jahren zu einem eleganten Vier-Sterne-Hotel mit beheiztem Außenpool und Sauna ausgebaut. Medienberichten zufolge soll das abgelegene Anwesen auch bei Stars wie etwa George Clooney beliebt gewesen sein.