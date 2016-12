Schmerzhaft erkennt Deutschland, Ziel eines brutalen Anschlags geworden zu sein. Nicht nur in Berlin verleihen die Menschen am Dienstag ihrer Trauer und Anteilnahme Ausdruck.

Blumen, Kerzen und Gebete - so trauert Deutschland um die Opfer von Berlin:

Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mutet am Tag nach dem Anschlag gespenstisch an: Wo sich am Montag noch Einheimische und Touristen getummelt hatten, bleiben am Dienstag die Verkaufsbuden verrammelt.Erst nach und nach kommen die Menschen an jenen Platz, an dem am Montag der Lkw mit polnischem Kennzeichen in die Menge gerast war. Nahe der Stelle, wo sich das schreckliche Ereignis zugetragen hatte, legen Passanten nun Blumen für die Opfer des Anschlags nieder und zünden Kerzen an.