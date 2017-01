Rom Nach Absturz von Rettungshubschrauber: Alle sechs Insassen ums Leben gekommen

Nach dem Absturz eines Rettungshubschraubers mit mehreren Menschen an Bord in Italiens Erdbeben- und Unwetterregion gibt es Berichten zufolge keine Überlebenden.

Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Mittelitalien sind am Dienstag alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich während einer Bergungsaktion für einen verletzten Skifahrer in den Abruzzen, wie die Polizei von L'Aquila mitteilte. Der Hubschrauber sei mit dem Verletzten an Bord bei dichtem Nebel nahe dem Skigebiet Campo Felice abgestürzt. Rettungskräfte hätten das Wrack der Maschine entdeckt und in der Nähe die Leichen der fünf Besatzungsmitglieder und des Skifahrers gefunden, sagte ein Polizeisprecher.



Der Helikopter sei aus einer Höhe von 600 Metern in eine Felsspalte gestürzt. An Bord waren neben dem Verletzten zwei Piloten, ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Bergretter. In den Abruzzen liegt auch das vor sechs Tagen von einer Lawine verschüttete Hotel „Rigopiano“, wo ein groß angelegter Rettungseinsatz im Gange ist. Der abgestürzte Hubschrauber hatte aber nach Angaben der Polizei nichts mit diesem Einsatz zu tun.

Bisher neun gerettete Lawinenopfer

Seit Tagen suchen Erdbeben, Schneefälle und schlechtes Wetter die Region heim. Vergangenen Mittwoch hatte eine Lawine das Hotel Rigopiano in der Gemeinde Farindola verschüttet. Eine Woche nach dem Unglück suchen die Retter noch immer Tag und Nacht nach möglichen Überlebenden. Allerdings schwand die Hoffnung, auch wenn die Einsatzkräfte am Montag drei Hundewelpen aus den Trümmern lebend gerettet hatten.

„Wir werden nicht aufhören, bis wir sicher sind, dass keiner mehr (unter den Trümmern) ist“, sagte Luigi D'Angelo vom Zivilschutz.In den Tagen nach dem Lawinenabgang konnten neun Überlebende aus dem Gebäude gezogen werden, darunter vier Kinder. Zwei Menschen hatten das Unglück überlebt, weil sie bei dem Lawinenabgang vor dem Hotel waren. Die Staatsanwaltschaft in Pescara ermittelt gegen Unbekannt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Unter anderem muss geklärt werden, ob der Rettungseinsatz nur schleppend anlief und ob Notrufe ignoriert wurden. Auch stellt sich die Frage, ob das Hotel an dem Steilhang nach den heftigen Schneefällen in der Region nicht schon vorher evakuiert werden hätte müssen, und ob beim Bau alles mit rechten Dingen zuging.