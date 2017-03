Düsseldorf Mutmaßlicher Täter von Düsseldorf laut Polizei wohl psychisch labil

Kein Terroranschlag, sondern vermutlich psychische Probleme: Im Düsseldorfer Hauptbahnhof schlägt ein Mann mit einer Axt auf Menschen ein. Mehrere Personen werden schwer verletzt.

Was immer am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschehen ist: Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den unschuldig Verletzten. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 9. März 2017

Axtattacken in Deutschland

Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat im Düsseldorfer Hauptbahnhof wahllos auf Passanten eingeschlagen und sieben Menschen verletzt. Der nach Polizeiangaben unter psychischen Problemen leidende Mann verletzte drei der Opfer sehr schwer. Der mutmaßliche Täter wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Die Polizei prüfte zunächst, ob er Unterstützer hatte. Der 36-Jährige stamme aus dem ehemaligen Jugoslawien und wohne in Wuppertal, hieß es.Um 20.50 Uhr am Donnerstagabend gehen die ersten Notrufe ein. Fünf Menschen werden verletzt, einer von ihnen schwer. Auf der Flucht verletzt sich dann auch der mutmaßliche Angreifer schwer.Der Angreifer begann seine Attacke nach Polizeiangaben in einer S-Bahn. In einem Wagen der Linie 28 habe er auf Reisende eingeschlagen, im Bahnhofsgebäude habe er weitere Menschen angegriffen, berichtete der Polizeisprecher. Gegen 20.50 Uhr erhielt die Leitstelle der Düsseldorfer Polizei nach eigenen Angaben Hinweise auf ein Gewaltdelikt im Hauptbahnhof.Der mutmaßliche Täter sei nach der Attacke auf dem Hauptbahnhof über die Gleise gelaufen und dann von einer Brücke mehrere Meter hinab auf eine Straße gesprungen. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete ein Polizeisprecher am Einsatzort. Die Polizei stellte eine Axt sicher.Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ist zum Bahnhof geeilt: Vormittags war die Landeshauptstadt wegen einer Fliegerbombe in weiten Teilen lahmgelegt und nun dies: „Das ist ein Tag, wie ihn sich nicht jeden Tag wünscht“, sagt er.Nach der Attacke hatte die Polizei noch zwei weitere Personen überprüft. Sie seien festgenommen worden, weil sie sich verdächtig gemacht hätten, erläutert eine Sprecherin.Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde am Abend gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Einsatzbussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort. Erst nach Mitternacht wurde der Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben.Die Polizei hatte im Laufe des Abends via Twitter und Facebook über die Entwicklungen in Düsseldorf berichtet.Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich angesichts der Attacke betroffen. „Was immer am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschehen ist: Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den unschuldig Verletzten“, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.In der Vergangenheit hatte es in Deutschland mehrfach Axtattacken von geistig verwirrten Tätern gegeben. Im vergangenen Juli hatte ein 17-jähriger Asylbewerber - mit Axt und Messer bewaffnet - in einer Regionalbahn bei Würzburg auf Fahrgäste eingeschlagen. Fünf Menschen werden damals verletzt. Polizisten erschossen den Attentäter, der sich in einem Video als Kämpfer des IS bezeichnet hatte. Er kam als Flüchtling nach Deutschland und gab sich als Afghane aus.