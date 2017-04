Abitur Morgen beginnt das Abitur: Tipps für die große Prüfung

Prüfungssituationen sind für niemanden wirklich angenehm. In Baden-Württemberg steht jetzt wieder das Abitur an. Wir haben zusammengetragen worauf es bei den Vorbereitungen ankommt, worauf man besonders achten sollte und was Schüler gegen einen Blackout machen können.

Jeder kennt diesen Moment, kurz bevor eine wichtige Prüfung ansteht. Nicht einige Tage oder Stunden davor, sondern genau jenen Augenblick, ab dem man weiß: "Jetzt gilt es." Etlichen Schülern in Baden-Württemberg geht es jetzt schon ähnlich. Für sie stehen ab dem 25. April die Abiturprüfungen an. Der Abschluss, auf den man sein gesamtes Schülerleben hingearbeitet hat. Grund genug also, um darüber auch mal die Nerven zu verlieren. Wir haben einige Tipps aufgeschrieben, die helfen, mit diesem Druck umzugehen.

So richtig setzt die Nervosität meistens ein, wenn man in der Schule auf andere Abiturienten trifft, die bereits nervliche Wracks sind. Davon nicht anstecken lassen. Anbei allerdings der Hinweis: Was vom Lernstoff nicht sitzt, wird auch jetzt nicht mehr reingepaukt werden können.



Pünktlich sein

Geht es mit Auto, Roller oder Fahrrad in die Schule unbedingt darauf achten, rechtzeitig loszufahren. Es lohnt sich, den morgendlichen Berufsverkehr zu berücksichtigen. Man hat mit dem Gedanken an eine Prüfung im Nacken nicht wirklich Lust, im Stau zu stehen.Ein guter Motor will auch geschmiert sein. Wasser hilft deinem Körper morgens auf die Sprünge. Allerdings sorgt ausreichend Flüssigkeit auch dafür, dass sich die Konzentrationsfähigkeit erhöht und das Erinnerungsvermögen gesteigert wird. Also unbedingt darauf achten, auch während der Prüfungen ausreichend zu trinken.Den Lernstoff vor dem Schlafengehen noch einmal durchzulesen ist tatsächlich sehr effektiv. Wissen bleibt besonders gut verankert, wenn man es kurz vor dem zu Bett gehen wiederholt. Nicht zu spät ins Bett gehen, allerdings auch nicht zu lange liegen bleiben - beides nicht gut für das Lernen.Die Forschung zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen akademischem Erfolg und sportlicher Betätigung gibt. Durch Cardiotrainung, also etwa Laufen, Schwimmen oder Radfahren, bekommt das Gehirn mehr Sauerstoff und kann sich Gelerntes leichter merken.Kann vorkommen und ist eine natürlich Reaktion auf den Stress. Dabei schüttet der Körper Hormone, wie Adrenalin und Kortisol aus. Zunächst ist das gut, weil auch die Leistungsfähigkeit des Hippocampus im Gehirn gesteigert wird. Das ist einer der Bereiche, die wir zum Abspeichern von Informationen brauchen. Es kann jedoch vorkommen, dass das Hormonlevel derart steigt, dass sich der Hippocampus verabschiedet, um keinen Schaden zu nehmen. Stecker raus, Feierabend. Jetzt gilt es, sich zu beruhigen.Autosuggestion kann eine Hilfe sein: Positive Gedanken machen ("Ich kann das, ich kann das, ich kann das."). Kurz etwas essen, eine Aufgabe abschreiben oder mit den Augen rollen: Ganz langsam von links nach rechts und wieder zurück. Die Augen können offen oder geschlossen sein. Die Bewegung sollte 20 Mal wiederholt werden.Frühstück ist für den Prüfungstag unerlässlich, auch wenn man sich meistens nicht so fühlt, als würde einem das gut bekommen. Die in der Nacht geleerten Energiespeicher müssen wieder aufgefüllt werden. Für alle, die nichts runterkriegen empfiehlt sich ein Milchshake mit frischen Früchten. Davon abgesehen sind geeignet: Vollkornbrot mit Quark oder Käse und Rohkost, Müsli oder Joghurt mit frischen Früchten. Vor der Prüfung nichts Mächtiges essen, sonst droht eine Effekt namens "Schnitzelkoma."Schokoriegel oder andere Snacks mit Industriezucker erst 30 Minuten vor Schluss essen. Das gibt schnell Treibstoff für die letzten Minuten. Gut geeignet sind Nüsse oder andere eiweißhaltige Produkte. Ebenfalls ein guter Imbiss ist eine Banane. Sie gibt über den Zucker Energie und enthält Magnesium, das die Nerven stärkt. Außerdem enthält sie Stoffe, die die Produktion von Glückshormonen anregen.Zugegeben, für diesen Tipp ist es nun auch schon etwas zu spät, aber generell gilt: Bei Klausuren in der Oberstufe mag es noch funktioniert haben, ohne zu lernen die Aufgaben zu meistern und zu bestehen - jetzt nicht mehr. Von daher ist es wichtig, sich rechtzeitig ein entsprechendes Lernverhalten anzueignen. Dazu gehört im Optimalfall auch ein Plan, wann, wie und was gelernt wird und wann Pausen gemacht werden.So jetzt aber, viel Erfolg!