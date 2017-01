Endingen/Innsbruck Morde in Kufstein und Endingen  Spur geht in die Lkw-Branche

Morde in Kufstein und Endingen – Spur geht in die Lkw-Branche

Nach zwei Morden sucht die Polizei in Deutschland und Österreich einen unbekannten Mehrfachtäter. Er soll Frauen in Kufstein und Endingen getötet haben. Eine Spur führt in die Lkw-Branche.

Nach zwei ungeklärten Morden an jungen Frauen in Kufstein in Österreich und im deutschen Endingen bei Freiburg konzentriert sich die Polizei auf einen Zusammenhang der zwei Taten. Die Suche nach dem mutmaßlichen Mehrfachtäter stehe im Mittelpunkt, sagte der Freiburger Polizeisprecher Walter Roth am Freitag. Die Verbindung der zwei Fälle werde als wesentliche Spur angesehen. Zusammenhänge würden untersucht, dies sei der Schwerpunkt. Andere Spuren fehlten. Zudem werde geprüft, ob es Parallelen zu weiteren Taten gebe. Konkrete Hinweise darauf gebe es derzeit aber nicht. Der Täter werde als mobil und sehr gefährlich eingestuft.

Am Donnerstag hatte die Polizei bekanntgegeben, dass sie an den beiden Tatorten identische DNA-Spuren gefunden hat. Der Unbekannte hat demnach im Januar 2014 in Kufstein eine 20 Jahre alte französische Studentin angegriffen und mit einer Eisenstange erschlagen. Im November vergangenen Jahres wurde in Endingen eine 27 Jahre alte Joggerin Opfer eines tödlichen Verbrechens. Auch diese Tat wird dem Täter von Kufstein zugeordnet. In beiden Fällen wurden die Opfer sexuell missbraucht und erschlagen.

Die Ermittlungen liefen nun gemeinsam, sagte der Sprecher. Die Polizei der beiden Länder arbeite hierfür eng zusammen. Trotz gefundener DNA-Spuren sei der Täter unbekannt. Die Qualität der DNA-Spuren sei derart schlecht, dass ein Abgleich mit Datenbanken nur sehr schwer möglich sei. Es gibt von dem Gesuchten zudem ein Phantombild aus Österreich. Dieses stamme aber aus dem Jahr 2014 und sei für den Fall in Endingen daher nicht unbedingt aussagekräftig. Die deutsche Polizei verwende es daher nicht.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen sei die Speditions- und Fernfahrerbranche, sagt der österreichische Chefermittler Walter Pupp. Bei der Tat in Kufstein nutzte der Täter den Angaben zufolge als Tatwaffe eine Eisenstange, die bei hydraulischen Hebesystemen zum Einsatz kommt, zum Beispiel bei Hubwagen oder zum Abkippen von Lkw-Führerkabinen. Auch in Endingen wurde mit einem schweren Gegenstand, laut Polizei vermutlich einer Eisenstange, zugeschlagen.

Dies bedeute aber nicht zwingend, dass der Täter Lastwagen- oder Fernfahrer sei, sagte der Freiburger Polizeisprecher. An solche Stangen könnten auch andere kommen. Es handele sich dabei jedoch um einen Hinweis, der die Ermittler in eine bestimmte Richtung führe. Für entscheidende Hinweise sind auf deutscher Seite den Angaben zufolge insgesamt 28 500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Einen Zusammenhang zu einem Sexualmord an einer 19 Jahre alten Studentin Mitte Oktober in Freiburg sehen die Ermittler nicht. Verdächtig in diesem Fall ist ein junger Flüchtling aus Afghanistan. Er sitzt seit seiner Festnahme Anfang Dezember in Untersuchungshaft.