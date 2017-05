Manchester Mitgefühl und Solidarität: Die Reaktionen auf den Anschlag in Manchester

Nach dem Terroranschlag in Manchester ist die Fassungslosigkeit groß – aber ebenso die Anteilnahme. Wir werfen einen Blick in die sozialen Netzwerke und auf die Reaktionen.

Entsetzliche Nachrichten aus #Manchester! Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 23. Mai 2017

Mörderischer Hass ist immer wieder neu ein Schock. Darf sich an #Terror nicht gewöhnen,aber auch nicht einschüchtern lassen.CL #manchester — Christian Lindner (@c_lindner) 23. Mai 2017

Trauer & Anteilnahme. Eine hinterhältige Tat, bei der feiernde, fröhliche Menschen aus dem Leben gerissen wurden. #Manchester — K. Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) 23. Mai 2017

Schreckliche Nachrichten aus #Manchester. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen. pic.twitter.com/hUIuPWen5O — CSU-Landesgruppe (@csu_bt) 23. Mai 2017

Schreckliche Nachrichten aus #Manchester. In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 23. Mai 2017

Solidarität von Musikern

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23. Mai 2017

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) 23. Mai 2017

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) 23. Mai 2017

Thoughts and prayers to people at @ArianaGrande concert in Manchester. Devastated ? — OneRepublic (@OneRepublic) 23. Mai 2017

Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking. — John Legend (@johnlegend) 23. Mai 2017

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23. Mai 2017

Reaktionen von Politikern weltweit

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23. Mai 2017

J'adresse mes pensées au peuple britannique, aux victimes et à leurs proches. Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23. Mai 2017

Sportler

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) 23. Mai 2017

Thought & prayers goes out to people of Manchester and all those who are affected.???? — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 23. Mai 2017

What can we do to support families who suffered unexplained loss last night in Manchester? #prayersforManchester #londoner — Boris Becker (@TheBorisBecker) 23. Mai 2017

Emotionaler Auftritt von James Gordon

Solidarität aus Deutschland Kanzlerin Merkel zeigte sich schockiert über die Ereignisse in Manchester. Es sei „unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen.“ Deutschland, so versprach sie, stehe an Großbritanniens Seite.Malu Dreyer, ließ über Twitter wissen, dass sie in Gedanken bei den Opfern, ihren Freunden und Familien sei, ergänzt mit dem Hashtag #UnitedweStand – wir stehen zusammen.Christian Lindner von der FDP zeigte sich schockiert, mahnte aber auch, man dürfe sich an Terror weder gewöhnen noch einschüchtern lassen.Das Bundesinnenimisterium schrieb im Namen von Thomas de Maizière auf dem Kurznachrichtendienst Twitter:Die Vorsitzende der Grünen, Karin Göring-Eckardt, sprach den Opfern ebenfalls ihr Mitgefühl aus.Die CSU, ebenfalls auf Twitter.Einer der Ersten, die sich zu dem Anschlag äußerte war der Regierungssprecher Thomas Seibert. Er schrieb:Auch Bundespräsident Steinmeier äußerte seine Bestürzung über den Vorfall.Er drückte den Opfern und Verletzten sein Mitgefühl aus. Die Nachrichten über das mörderische Attentat erschütterten ihn, teilte Steinmeier am Dienstag mit. In Gedanken sei er bei den Opfern und Verletzten und auch bei denen, die um einen nahen Menschen trauerten oder fürchteten. „Wir sind dem britischen Volk in diesem tragischen Moment besonders verbunden.“Besonders schwer getroffen hat der Terroranschlag auch die Musikerin Ariana Grande, die ein Konzert in der Halle gab.Aber auch ander Musikgrößen meldeten sich zu Wort, so wie der Musiker Liam Gallagher, der gebürtig aus dem Großraum Manchester kommt.Musiker Justin Timberlake sprach bei Twitter von einer schrecklichen Tat.Sängerin P!nk sprach neben den Opfern auch besonders der Sängerin Ariana Grande und ihrem gesamten Team ihr Mitgefühl aus.Die Band OneRepbulic sagte auf Twitter, sie sei “am Boden zerstört” wegen der Ereignisse in Manchester.Der US-Sänger John Legend schrieb, "Liebe für alle in UK (Vereinigtes Königreich), Ariana Grande und ihre Unterstützer, die es in diesem schrecklichen Angriff erwischt hat.“ Es sei „herzzerreißend“.Die Sängerin Nicki Minaj schrieb, es tue ihr im Herzen weh, was in Manchester passiert war.Nicht nur in der Musikwelt, auch in der internationalen Politik erfuhr die Stadt Manchester viel Zuspruch. So bat der kanadische Premierminister Justin Trudeau, man solle an Opfer und ihre Familien heute denken. „[Die] Kanadier sind schockiert von diesem schrecklichen Angriff“.US-Präsident Donald Trump hat die Urheber des Anschlags in Manchester als "bösartige Verlierer" bezeichnet.In Manchester seien "so viele wunderbare, junge, unschuldige Menschen, lebendig und lebenslustig," getötet worden, sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Bethlehem. Er wolle die Täter nicht "Monster" nennen, "denn sie würden diese Bezeichnung mögen", sagte der US-Präsident.Der französische Präsident Emmanuel Marcron sagte, er sei in Gedanken ebenfalls bei den Opfern des Anschlags. „Wir stehen zusammen im Kampf gegen den Terrorismus.“Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte die Attacke auf ein Popkonzert im nordenglischen Manchester als „schrecklichen Terroranschlag“.Er bedaure, dass es Dutzende unschuldiger Opfer gegeben habe, sagte Abbas bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Bethlehem. „Ich spreche der Premierministerin (Theresa May), den Angehörigen und dem britischen Volk mein Beileid aus“, sagte Abbas.Auch Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Manchester die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Großbritannien im Kampf gegen den Terror betont.„Wir verurteilen dieses zynische, unmenschliche Verbrechen scharf“, hieß es in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May dem Kreml zufolge am Dienstag in Moskau. „Wir rechnen damit, dass die Drahtzieher einer angemessenen Strafe nicht entkommen werden.“ Moskau wolle sowohl auf bilateraler Ebene mit London zusammenarbeiten als auch im Rahmen breiter internationaler Bemühungen.Die Stadtverwaltung in Manchester versuchte, den Bewohnern Mut zuzusprechen. „Wir trauern, aber wir sind stark“, sagte Bürgermeister Andy Burnham nach dem Anschlag in der nordenglischen Stadt.Der Chef der Stadtverwaltung, Sir Richard Leese sagte: „Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten“, teilte Leese am frühen Dienstagmorgen mit.Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4. „Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden.“Franziskus zeigt sich erschüttert über den Anschlag. Das Oberhaupt der Katholiken sei tief betrübt gewesen, als er von den Verletzungen und dem tragischen Verlust von Menschenleben durch die «barbarische Attacke» erfahren habe, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans. Der Papst bete für die Angehörigen, Verletzten und Toten, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen unter den Opfern. «Er drückt seine von Herzen kommende Solidarität mit all denen aus, die von diesem sinnlosen Akt der Gewalt betroffen sind.»Beim Bombenanschlag von Manchester waren auch Pep Guardiolas Ehefrau Cristina Serra und die zwei Töchter Valeria und María in der Konzerthalle, blieben aber unverletzt. Alle drei seien entkommen, jedoch tief geschockt von dem blutigen Attentat nach dem Konzert von Teenie-Idol Ariana Grande, berichtete die spanische Zeitung „Marca“ am Dienstag. Der Ex-Bayern-Coach Guardiola, der seit dem vergangenen Jahr in der britischen Premier League den Traditionsclub Manchester City trainiert, schrieb auf Twitter: „Geschockt. Ich kann nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist.“ Er sende den Familien und Freunden der Opfer seine tiefe Anteilnahme, so der 46-jährige Spanier.Der Leichtathlet Usain Bolt schickte per Twitter Gebete und Gedanken an die Menschen in Manchester.Die Mannschaft von Manchester United hielt vor dem Training eine Schweigeminute ab.Fußballer Cristiano Ronaldo postete auf seinem Twitter-Account einfach nur den britischen Union-Jack mit dem Wort Manchester in der Mitte.Auch die Deutsche Tennislegende Boris Becker war in Gedanken bei den Opfern des Anschlags und schickte mehrere Tweets hintereinander zu diesem Thema.Der Comedian James Gordon, der vor allem durch seine Carpool-Karaoke mit Promis wie der ehemaligen First Lady Michelle Obama oder Adele berühmt ist, äußerte sich in seiner Show im amerikanischen Fernsehen mit einem emotionalen Statement zu den Ereignissen von Manchester. Er sagte: „Wenn ich an Manchester denke, dann fallen mir die mutigen Menschen der Stadt ein – und sie werden noch viel stärker aus dieser Nacht hervorgehen.“