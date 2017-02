Ostalbkreis Mit Schlafsack und Schlafanzug: Kleinkind stürmt aus Wohnung

Laut Polizei gelang es erst "nach mehreren Anläufen", die Eltern des 15 Monate alten Kindes zu finden.

Ein 15 Monate altes Kind ist im Ostalbkreis aus seinem Gitterbettchen geklettert und kurzerhand durch die Haustür spaziert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Autofahrerin den Jungen in der Nacht zum Sonntag in Mögglingen entdeckt – mit Schlafanzug und Schlafsack. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Erst nach mehreren Anläufen gelang es den Ermittlern demnach, die Eltern ausfindig zu machen.

Am Mittwoch war im Kreis Esslingen ein Zweijähriger einfach aus der Haustür spaziert. In Stuttgart türmte am selben Tag ein Fünfjähriger auf dem Weg in den Kindergarten – aus Ärger über seine Mutter wegen seines Pausenbrotes.