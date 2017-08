vor 1 Stunde AFP Panorama Mit Pollern und Betonblöcken: Wie europäische Städte sich gegen Anschläge mit Fahrzeugen wappnen

Der mit einem Lieferwagen verübte Terroranschlag von Barcelona befeuert erneut die Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen für Menschenansammlungen und belebte Straßen.

In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern setzen die Behörden unter anderem auf Betonblöcke, um derartige Attacken mit Fahrzeugen zu verhindern. Zum Einsatz kommen sie vor allem bei Großveranstaltungen.



Deutschland:



Seit dem verheerenden Lkw-Anschlag von Nizza im Sommer 2016 mit 86 Toten werden auch in Deutschland mobile Durchbruchssperren bei Großveranstaltungen eingesetzt. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember vergangenen Jahres wurden die Sicherheitsmaßnahmen vielerorts noch einmal verschärft. Seither gibt es kaum ein Straßen- oder Stadtfest ohne Sperren.



Verwendet werden in der Regel Sperren in Form großer Betonblöcke, es werden aber auch andere Dinge eingesetzt. Bei der Travemünder Woche in Schleswig-Holstein etwa dienten Bauschuttcontainer und Lkw als Blockaden. Bei der Kieler Woche benutzte die Polizei je 1,8 Tonnen schwere große Baustellensäcke voller Sand und Kies. Oft auch werden bei Festen bestimmte Innenstadtbereiche für größere Lkw gesperrt.



Dauerhaft mit Sperren abgesichert sind nur wenige Orte, etwa die Umgebung von Botschaften in Berlin. Fußgängerzonen und Marktplätze sind teilweise mit absenkbaren Pollern versperrt, um das unbefugte Befahren etwa außerhalb von Lieferzeiten zu verhindern.



Nach dem Anschlag in Barcelona wurden Forderungen nach zusätzlichen Sperren für Fußgängerzonen laut. Zugleich gibt es aber Bedenken dagegen, Innenstädte immer mehr zu Festungen auszubauen und damit auch Liefer- und Rettungswege zu verstellen. So wandte sich Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) gegen zusätzliche Poller am Brandenburger Tor oder weiteren zentralen Plätzen: "Wir wollen die Stadt nicht zumauern." Lediglich am Breitscheidplatz waren nach dem Anschlag vom Dezember dauerhafte Poller aufgestellt worden.



Frankreich:



Nach dem Anschlag in Nizza gerieten die Behörden wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen gegen derartige Angriffsszenarien stark unter Druck. Auch dort werden seitdem Großveranstaltungen mit Betonklötzen und Barrieren gesichert. An dem bei Spaziergängern beliebten Seine-Ufer in Paris blockieren Polizeiwagen inzwischen Zufahrten, die dort für Rettungsdiensteinsätze eingerichtet sind.



Großbritannien:



Auch in London gab es schon tödliche Anschläge mit Fahrzeugen. Bei zwei Attacken im März und im Juni überfuhren Islamisten erst Passanten auf Themse-Brücken, anschließend gingen sie zu Messerattacken auf weitere Menschen über. Seit der zweiten Attacke sind die Bürgersteige der Brücken mit Barrieren gesichert.



Besondere Sicherheitsvorkehrungen gegen Ramm-Attacken wurden zudem nach dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag an den königlichen Palästen eingeführt. Vor dem Windsor-Palast wurden Betonsperren installiert.



Schweden:



Auf Betonsperren in Löwengestalt setzt die schwedische Hauptstadt Stockholm, wo ein Mann mit Sympathien für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im April mit einem Lastwagen durch eine Einkaufsstraße fuhr und fünf Menschen tötete. Die Behörden ließen danach zunächst einige Granitblöcke sowie die rund 900 Kilogramm schweren Beton-Löwen an Shoppingmeilen aufstellen. Sie sollen durch 40 neue Löwen mit einem Gewicht von drei Tonnen ergänzt werden.



Spanien:



Zwar blieb Spanien nach den verheerenden Bombenanschlägen 2004 auf Pendlerzüge in Madrid mit 191 Toten jahrelang von weiteren islamistischen Terrorattacken verschont, doch verschärften die Behörden auch dort im Zuge der angespannten Gesamtlage in Europa die Sicherheitsvorkehrungen bei großen Veranstaltungen.



So sperrten sie bei der weltgrößten Homosexuellendemo WorldPride im Juni im Madrid ganze Straßenzüge für den Verkehr und verboten Lkw die Durchfahrt. Zudem war ein massives Polizeiaufgebot im Einsatz, Beamte standen an jeder Kreuzung. Die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona indes war nicht durch Barrieren gesichert: Der Attentäter vom Donnerstag konnte sie mit seinem Lieferwagen mehrere hundert Meter im Zickzackkurs ungehindert durchfahren.