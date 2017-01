Miss Germany Miss Germany: Im Europa-Park Rust trainieren die schönsten Frauen für den Laufsteg

High Heels, Badeanzug und ein Lächeln: 21 Frauen wollen „Miss Germany“ werden. Im Europa-Park trainieren sie das Schaulaufen

Zu Bikini oder Badeanzug werden Stöckelschuhe getragen, die Frisur und das Lächeln sitzen. Für die Fotografen müssen die jungen Frauen eine gute Figur machen. Doch der Gang über den Laufsteg ist ungewohnt und wird deshalb geübt – immer und immer wieder. 21 junge Frauen aus ganz Deutschland wollen Miss Germany werden. Am Wochenende kamen sie zu einem ersten Treffen zusammen, heute fliegen sie auf die spanische Insel Fuerteventura in ein zehntägiges Trainingscamp.

„Den Blick bitte direkt in die Kamera“, sagt der Fotograf, während sich die junge Frau im Badeanzug vor ihm in Position bringt. Die Siegerschärpe der Landeswahl, bedruckt in den Deutschlandfarben, hängt quer über der Brust. Die ersten Fotos der diesjährigen „Miss Germany“-Wahl werden an einem Swimmingpool im Europa-Park in Rust gemacht. Hier kommen die 21 Teilnehmerinnen erstmals zusammen. Sie haben in den Bundesländern Wahlen gewonnen und sich so fürs Finale qualifiziert. Für Baden-Württemberg geht Dominique Busch aus Waldshut an den Start. Die 21-jährige Schülerin macht zurzeit ihr Fachabitur. „Mit Modeln so viel Geld zu verdienen, dass man sich ein schönes Leben davon leisten kann, ist schwierig“, sagt sie und will sich überraschen lassen, was die Wahl mit sich bringt. Am 18. Februar wird Busch deshalb auch auf der Bühne im EuropaPark Rust stehen. Dann wird nämlich die neue „Miss Germany“ gewählt. Der Siegerin winken – neben der einjährigen Amtszeit als Schönheitskönigin – ein Auto, Kleider und Reisen.

Das Schaulaufen der Schönen geht seit genau 90 Jahren über die Bühne, 1927 wurde erstmals gewählt. „Miss Germany“ ist damit die „älteste aller Casting-Shows“, sagt Organisator Max Klemmer (20). Veranstaltet werden die Wahlen von einem Familienunternehmen. Max Klemmer ist die dritte Generation. „Früher war der Schönheitswettbewerb für die Frauen der erste Schritt in die Öffentlichkeit“, erinnert sich Horst Klemmer (80), der Seniorchef. Das hat sich geändert: „Die Damen von heute wissen sich zu präsentieren.“ Sie machen Selfies, posten Fotos von sich und machen sich öffentlich. Zudem haben Casting- und Topmodel-Shows im Fernsehen die Schönheitswettbewerbe in den vergangenen Jahren wieder populär gemacht.

Doch wie im Fernsehen ist es hier nicht, sagt Chef-Choreograph Jens Dolecki. Es brauche Disziplin, Ausstrahlung, gute Manieren und den Mut, sich auch live einem Publikum zu stellen. Zudem die Fähigkeit, sich einzufügen. „Zickenkrieg“, wie im Fernsehen, sei bei „Miss Germany“ nicht gerngesehen.