Cancún Mindestens fünf Tote bei Schießerei während Musikfestival in Mexiko

Mindestens fünf Tote bei Schießerei während Musikfestival in Mexiko

Bei einer Schießerei während eines Festivals für elektronische Musik im mexikanischen Urlaubsort Playa del Carmen sind mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter vermutlich auch drei Ausländer.

Bei einer Schießerei während eines Festivals für elektronische Musik im mexikanischen Urlaubsort Playa del Carmen sind mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter vermutlich auch drei Ausländer. Nach Angaben von Bürgermeisterin Cristina Torres eröffnete mindestens ein Bewaffneter am frühen Montagmorgen während des BPM-Festivals im Nachtclub „Blue Parrot“ das Feuer. Es entstand eine Panik, sagte Torres dem Radiosender Turquesa. Insgesamt wurden nach ihren Angaben auch 15 Menschen durch Schüsse oder während der Flucht der Musikfans aus dem Club verletzt.Laut der Bürgermeisterin stehen die Behörden in Verbindung mit den Konsulaten der USA sowie von Kanada und Kolumbien. Playa des Carmen liegt knapp 70 Kilometer südlich von Cancún. Die Region ist besonders bei amerikanischen und europäischen Touristen beliebt. Bisher blieb sie von der schweren Drogengewalt in anderen Teilen Mexikos weitgehend verschont.