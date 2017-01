Monterrey Mindestens drei Tote bei Schießerei in mexikanischer Schule

Ein Schüler eröffnete in einer mexikanischen Schule das Feuer und tötete drei Menschen. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Ein Schüler in Mexiko hat am Mittwoch in seiner Schule das Feuer eröffnet und mindestens drei Menschen getötet. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, als der Minderjährige bewaffnet in der Schule in Monterrey erschienen sei und auf Mitschüler geschossen habe, teilten die Behörden am Mittwoch im Bundesstaat Nuevo León mit. Anschließend habe der Schütze vergeblich versucht, sich selbst zu töten.

Die Beweggründe des Täters waren zunächst unklar. In Mexiko kommen Gewaltverbrechen mit Waffen häufig vor; solche Bluttaten an Schulen sind aber vergleichsweise selten.