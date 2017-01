Istanbul Mindestens 39 Tote bei Angriff auf Istanbuler Nachtclub - Erdogan will Kampf gegen den Terror fortsetzen

Hunderte Menschen kamen am Bosporusufer zusammen, um in einem der berühmtesten Istanbuler Nachtclubs das neue Jahr zu feiern. Bei dem Anschlag wurden mindestens 39 Menschen getötet, darunter 15 Ausländer.

#Reina: Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul. ? — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 1. Januar 2017

2017 starts with an attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims and their loved ones. We continue to work to prevent these tragedies — Federica Mogherini (@FedericaMog) 1. Januar 2017

Tragic start to 2017 in #Istanbul. My thoughts are w/ those affected by the attack on people celebrating New Year and w/ the Turkish people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 1. Januar 2017

Bei einem Terrorangriff auf die Silvesterfeier in einem der größten Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 39 Menschen getötet worden, darunter 15 Ausländer. Die Suche nach dem Attentäter werde fortgesetzt, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu laut Medienberichten am Sonntag.Darüber hinaus seien 65 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingewiesen worden. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte: „Das ist ein Terrorangriff.“ Ein Angreifer habe sich Zugang zum Club verschafft, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen habe.Justizminister Bekir Bozdag teilte auf Twitter mit: „Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle.“ Der Kampf gegen den Terror werde „entschlossen“ weitergeführt. Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich tief erschüttert über den Anschlag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.Die Nachrichtenagentur DHA meldete, nach ersten Informationen seien zwei Terroristen verkleidet als Weihnachtsmänner in den Nachtclub eingedrungen und hätten das Feuer mit automatischen Waffen eröffnet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete dagegen - wie der Gouverneur - ebenfalls nur einen Bewaffneten, der sich gewaltsam Zutritt in den Club am Bosporusufer verschafft habe.Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, zum Zeitpunkt des Angriffs seien 700 bis 800 Menschen zu Silvesterfeierlichkeiten in dem Club gewesen. Einige seien in den Bosporus gesprungen, um dem Angriff zu entkommen, berichteten Augenzeugen. Sie seien von Polizisten gerettet worden.Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie zahlreiche Kranken- und Polizeiwagen vor dem Club Reina standen. Der Zeitung „Hürriyet“ zufolge waren am Silvestertag erst acht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag Silvestertag geplant haben sollen.Die Bundesregierung zeigte sich entsetzt über den Angriff. „Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul“, twitterte das Auswärtige Amt.Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. „Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen“, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weiße Haus mitteilte.Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini schrieb auf Twitter: „2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern.“Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Seine Gedanken seien bei denjenigen, die durch die Attacke betroffen seien und dem türkischen Volk, schrieb er auf Twitter.Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht Medienberichten zufolge 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.Die deutsche Botschaft hatte in einer Mitteilung an Deutsche angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: „Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden.“

Was bisher über Täter und Opfer bekannt ist Art des Anschlags: Der Attentäter erschoss nach offiziellen Angaben um 01.15 Uhr einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang zu dem Club. Dann schoss er im Club wahllos um sich. In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen befanden sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, der Attentäter sei als Weihnachtsmann verkleidet in den Club eingedrungen. Dem widersprach Regierungschef Binali Yildirim. Innenminister Süleyman Soylu sagte, der Angreifer habe seine Waffe unter einem Mantel verborgen - und habe den Club in anderer Kleidung verlassen. Laut türkischen Fernsehberichten verwendet die türkische Polizei ihrerseits Weihnachtsmann-Gewänder für manche Polizisten als Tarnkleidung.

Ort des Anschlags: Der angesagte Club „Reina“ liegt im Stadtteil Ortaköy unterhalb einer großen Bosporus-Brücke im europäischen Teil Istanbuls. Dieser Club ist bekannt für seine exklusiven Ansprüche und wird üblicherweise von Türstehern abgeschirmt, die nur ausgesprochen gut gekleidete Gäste einlassen. Nach dem Anschlag waren zutiefst schockierte Partygänger zu sehen, die den Ort des Massakers verließen. Die Männer trugen Anzüge, die Frauen Cocktail-Kleider. Da der Club direkt am Bosporus liegt, ergriffen etliche Partygäste die Flucht, indem sie unmittelbar ins kalte Wasser sprangen. Club-Besitzer Mehmet Kocarslan zeigte sich erschüttert, dass trotz der verschärften Sicherheitsmaßnahmen der Polizei wegen der Angst vor Anschlägen in dem Bezirk das Attentat nicht verhindert werden konnte: „Unser Herz blutet“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite.

Die Opfer: Innenminister Soylu sprach von 39 Toten und 65 Verletzten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Vier Verletzte schwebten in Lebensgefahr. Von den 20 zuerst identifizierten Toten waren 15 Ausländer und fünf Türken. Drei Jordanier waren nach Informationen der jordanischen Nachrichtenagentur Petra unter den Toten, vier Jordanier unter den Verletzten. Nach Angaben aus Paris starben auch eine Franko-Tunesierin und ihr tunesischer Mann. Israel sprach von einer getöteten israelischen Frau und einem verletzten Israeli. Paris zählte drei Verletzte aus Frankreich, Belgien einen Toten mit doppelter belgischer und türkischer Staatsangehörigkeit. Auch Staatsbürger von Saudi-Arabien, Marokko, Libanon und Libyen waren unter den Toten.

Der Kontext: Die Türkei wurde 2016 von einer dichten Folge von Anschlägen erschüttert, bei denen vor allem in Istanbul und der Hauptstadt Ankara weit mehr als 200 Menschen getötet wurden. Dazu zählten Anschläge auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen, auf einen Militärkonvoi in Ankara und auf eine Hochzeitsgesellschaft in Gaziantep im Südosten des Landes. Verantwortlich für die Attentate waren meist die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder die radikale Kurdengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK). Für den Anschlag auf den „Club“ Reina gab es zunächst keine Bekennernachrichten. Am 19. Dezember wurde der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in Ankara erschossen. Der Täter war ein junger Polizist, der laut türkischer Regierung mit der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen in Verbindung stand. Ankara macht den im US-Exil lebenden Gülen auch für den gescheiterten Militärputsch vom Juli verantwortlich. (AFP)

Erdogan: Attentäter in Nachtclub wollte Chaos verbreiten

Der türkischer Präsident will „Kampf gegen den Terror“ fortsetzen. Mit dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub hat der Attentäter nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „Chaos“ verbreiten wollen. „Sie wollen die Moral unseres Landes zerstören und Chaos verbreiten, indem sie mit diesen schändlichen Angriffen gezielt Zivilisten attackieren“, erklärte Erdogan am Sonntag. Die Türkei sei aber entschlossen, „den Kampf gegen den Terror“ fortzusetzen und alles Notwendige für die Sicherheit der Bürger zu unternehmen.

Merkel verurteilt Attentat von Istanbul

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Attentat von Istanbul als „menschenverachtenden und hinterhältigen Anschlag“ verurteilt. „Ich verurteile diesen Anschlag und übermittele Ihnen mein Beileid“, schrieb die Kanzlerin nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Georg Streiter am Sonntag an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ihre Gedanken seien „bei den Opfern, Ihren Familien und Freunden“.

Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zeigte sich erschüttert von dem Anschlag. „Wieder sind in der Türkei unschuldige, junge Menschen Opfer eines grausamen und feigen Anschlags geworden, die einfach nur wie Millionen andere überall auf der Welt zum Jahreswechsel eine gute und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen wollten“, erklärte der Außenminister. „Wir verurteilen die Tat und jede Form des Terrorismus in aller Schärfe.“

Bei dem Anschlag auf den Nachtclub „Reina“ waren in der Neujahrsnacht mindestens 39 Menschen getötet worden. Wie aus dem Auswärtigen Amt zu hören war, ist bislang unklar, ob von dem Anschlag auch Deutsche betroffen waren.

