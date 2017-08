Kathamandu Mindestens 30 Tote nach Unwettern in Nepal

Mindestens 30 Tote nach Unwettern in Nepal

Bei schweren Unwettern in Nepal sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 30 Menschen sind bei schweren Unwettern in Nepal ums Leben gekommen. Tausende seien obdachlos und verschiedene Orte noch von der Außenwelt abgeschnitten, teilte Innenminister Janardan Sharma am Samstag mit. Brücken und Dämme seien beschädigt worden, und Hubschrauber stünden bereit, um Menschen aus den am meisten betroffenen Gebiete im Süden des Landes zu retten.

Vorausgegangen war schwerer Monsunregen, der verschiedene Flüsse des Landes gefährlich anschwellen ließ. Der Himalaya-Staat wird häufig von Naturkatastrophen heimgesucht. 2015 kamen rund 9000 Menschen bei einem Erdbeben um.