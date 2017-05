vor 2 Stunden dpa Offenbach Meteorologisch, kalendarisch oder phänologisch: Der Sommer beginnt - aber wann genau?

Die Frage, wann genau der Sommer beginnt, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es kommt dabei ganz auf die Perspektive an:

Meteorologen legen den Beginn einer neuen Jahreszeit immer auf den ersten Tag des jeweiligen Monats fest. Nach dem Frühlingsanfang am 1. März beginnt der Sommer dieser Logik zufolge also stets am 1. Juni. Auf diese Weise lassen sich Klimadaten leichter erfassen und vergleichen. Würde der Sommer mitten im Monat beginnen, wäre das für die Statistiker weitaus schwieriger.



Astronomisch und kalendarisch betrachtet sieht das schon ganz anders aus: Danach beginnt der Sommer am Tag der Sommersonnenwende - wenn also die Sonne über der Nordhalbkugel der Erde den höchsten Punkt auf ihrer scheinbaren Jahresbahn erreicht. 2017 ist dies am 21. Juni um 06:24 Uhr MESZ der Fall. Danach werden die Tage wieder kürzer. Auf der Südhalbkugel hingegen beginnt am 21. Juni der Winter.



Das phänologische Jahr hat keine festen Daten, sondern richtet sich nach Erscheinungen in der Natur - wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Wenn zum Beispiel der Schwarze Holunder blüht, ist demnach Frühsommer, wenn die Knospen der Linde aufgehen, Hochsommer.