Bayreuth Merkel und schwedische Königin auf dem roten Teppich in Bayreuth

Bei Dauerregen und herbstlichen Temperaturen sind am Dienstag die Prominenten zum Auftakt der Bayreuther Festspiele gekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erschien in einem bronzefarbenen Ensemble aus langem Rock und Blazer samt passender Handtasche. Königin Silvia von Schweden kam in einem langen blauen Kleid.Zuvor waren Politiker wie Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne), Schauspieler wie Harald Krassnitzer („Tatort“) sowie Ex-Skirennläuferin Rosi Mittermaier mit Ehemann Christian Neureuther unter dem Applaus Hunderter Zuschauer zur Festspieleröffnung gekommen. Aufgeführt wird Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ in einer Neuinszenierung unter der Regie von Barrie Kosky.Die Promis auf dem roten Teppich können Sie hier anschauen:Angela Merkel ist Stammgast der Bayreuther Festspiele. Ihre Outfits seit 2000 haben wir für Sie in einer Bildergalerie zusammengestellt: