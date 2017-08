München / St. Johann am Walde Mehrere Tote bei Unwettern in Österreich und Bayern

Starke Böen heben in Österreich ein Festzelt aus der Verankerung, die Konstruktion kracht auf 650 Feiernde, zwei kommen ums Leben. In Bayern reißt ein heftiges Unwetter Bäume um, deckt Dächer ab und überflutet Straßen. Hier sterben bei Aufräumarbeiten zwei Menschen.

Heftige Unwetter über Süddeutschland und Österreich mit orkanartigen Sturmböen haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt.Ein plötzlich einsetzender, starker Sturm riss in der Nacht zum Samstag in Österreich ein riesiges Festzelt um. Zwei Menschen wurden von herabstürzenden Gerüstteilen erschlagen. 120 Menschen wurden verletzt, 20 von ihnen schwer. Sachverstände prüften nach Angaben der Polizei, ob das Festzelt, in dem zum Unglückszeitpunkt 650 Menschen feierten, richtig verankert war. Am Sonntag läuteten in dem 2000-Einwohner-Örtchen St. Johann am Walde die Glocken für die beiden Todesopfer, einen 28-Jährigen und eine 19-Jährige.Meteorologen hatten vor einer Schlechtwetterfront gewarnt, wurden aber nach eigenen Angaben von der Stärke der verheerenden Sturmböen überrascht. Das Unglück ereignete sich bei einem Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann am Walde rund 70 Kilometer südlich von Passau.Im Landkreis Passau wütete ein Sturm so stark, dass Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Landrat Franz Meyer (CSU) sprach am Sonntag von einem „schockierenden Schadensbild“ und von einer „Veränderung des Landschaftsbildes in manchen Landkreisteilen“. Zwei Menschen starben dort bei Aufräumarbeiten. In Pocking fiel ein Mann vom Dach. Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, seien jedoch gesundheitliche Probleme des 68-Jährigen der Auslöser des Sturzes gewesen. In Hauzenberg stürzte ein 94-Jähriger bei Aufräumarbeiten und starb später im Krankenhaus.In Neustadt an der Donau fuhr ein Zug auf einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten 20 Fahrgäste und den Zugführer befreien. Niemand wurde verletzt. Der Bahnverkehr war in Ober- und Niederbayern am Samstag auf vielen Strecken wegen Ästen und Bäumen auf den Gleisen beeinträchtigt. Sie blockierten auch etliche Straßen. Regen überflutete Unterführungen, der Sturm deckte Dächer ab. Teilweise fiel auch der Strom aus.Wegen des Unwetters wurde die zweite Hälfte des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen verspätet angepfiffen. Beim Chiemsee-Summer-Festival mussten am Freitagabend wegen eines Unwetters etwa 60 Menschen medizinisch versorgt werden - darunter auch viele, die von den Ereignissen verängstigt waren und psychologische Betreuung in Anspruch nahmen, wie die Organisatoren mitteilten. 20 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Pressesprecher mit. Das Echelon-Festival im bayerischen Bad Aibling wurde vorübergehend unterbrochen. Dort wurden etwa zehn Menschen verletzt.