Der 46-jährige Astronaut Matthias Maurer aus dem Saarland ist das neue Mitglied im Team der Europäischen Weltraumorganisation (Esa). Er setzte sich gegen 8400 Konkurrenten durch.

Die Hauptperson kam im Blaumann. Sie unterschied sich damit auch optisch vom Rest des Publikums im European Space Operations Center (ESOC) in Darmstadt: ESA-Funktionäre, Journalisten, sogar die neue Bundeswirtschaftsministerin. Sie alle werden niemals ins All fliegen. Dr. Matthias Maurer schon, wenngleich ein Termin noch nicht fest steht. Der Mann in blau ist Deutschlands neues Mitglied im Astronauten-Team der Europäischen Weltraumfahrtorganisation (Esa).

Geduld scheint eine ganz wichtige Eigenschaft zu sein für angehende Astronauten – auf Erden. Mit großer Langmut ließ der aus dem saarländischen St. Wendel stammende 46-jährige Maurer das Blitzlichtgewitter der Fotografen und die Posing-Wünsche der Kameraleute über sich ergehen. Endlich hat es der Ingenieur geschafft in den exklusiven Club der sieben aktiven Esa-Astronauten – neun Jahre nach seiner Bewerbung. Sein deutscher Kollege Alexander Gerst wird allerdings seinen zweiten Flug zur Internationalen Raumstation ISS vor Maurer unternehmen, und zwar 2018. Vor 2019, so beschied ihm ESA-Generalsekretär Prof. Dr. Jan Wörner, werde es nichts. Also wieder: warten. „Aber fliegen wird er“, versicherte der Chef gleichzeitig.



So stelle sich Maurer der Öffentlichkeit vor

Wenn es sein muss auch zum Mars

Genau das sei auch sein größter Wunsch, meinte Maurer in seiner Selbstvorstellung. Zur ISS unbedingt, gerne auch zum Mond, und – wenn es sein muss – auch zum Mars. Dann aber nur mit Rückfahrkarte: „Ich liebe das Leben und eigne mich nicht für eine Mission ohne Wiederkehr!“ Sympathisch wirkt er sofort, der neue Esa-Raumfahrer, empathisch erst im zweiten Anlauf. Maurer strahlt die kompetente Sachlichkeit eines Wissenschaftlers aus; seine Antworten sind kurz und prägnant. Den für Raumfahrtmissionen schwärmenden Romantiker gibt er nicht.

Zielstrebigkeit und Fleiß scheinen ihn denn auch auszuzeichnen. In Deutschland, England, Frankreich und Spanien hat er studiert, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, in Aachen schließlich wurde er promoviert. Sieben Sprache beherrscht er nach eigener Aussage. Russisch und Chinesisch lerne er gerade. Und Astronaut sei keineswegs sein Kindheitstraum gewesen. Vielmehr habe er vor neun Jahren auf die Ausschreibung der Esa geantwortet, weil er eine weitere berufliche Chance sah.

8400 Mitbewerber ausgestochen

In der Tat setzte sich der mittelgroße, an einen durchtrainierten Weltergewichtler erinnernde Wissenschaftler durch – gegen mehr als 8400 Konkurrenten. Mit neun weiteren Astronauten-Anwärtern aus ganz Europa hatte er alle Auswahlprüfungen bestanden. Ein Jahr später fand er sich wieder im European Astronaut Centre in Köln-Porz, als Support-Ingenieur und Eurocom. Maurer: „Eurocom, das heißt Kommunikation mit den Kollegen auf der ISS. Ich spreche täglich mit ihnen, bin ihr Assistent. Ich bin zwar nicht an Bord, weiß aber alles.“ Es sei ein unglaubliches Gefühl, irgendwann selber fliegen zu dürfen.

Seit anderthalb Jahren absolviert Maurer jetzt seine Astronauten-Grundausbildung. In diesem Jahr soll er damit fertig werden. Hinter sich hat er bereits ein spezielles Höhlentraining der Esa und ein 16-tägiges Unterwassertraining der Nasa, im Atlantik vor der Küste Floridas.

Aus Astro-Alex wird Space-Matze

Esa-Generaldirektor Wörner wollten die Nationalität des neuen aktiven Raumfahrers nicht überbewerten: „Das Astronauten-Korps ist ein europäisches Team. Matthias ist ein europäischer Astronaut mit deutschem oder mit saarländischem Akzent. Schön, dass wir ihn jetzt an Bord haben.“

Maurers deutscher Kollege Alexander Gerst hat bei seiner sechsmonatigen Mission zur ISS 2014 neben seiner wissenschaftlichen Arbeit Maßstäbe gesetzt als Botschafter der Raumfahrt. Seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken ließen ihn schnell zum „Astro-Alex“ werden, zum Liebling der Facebooker und Twitterer. Ob Maurer das auch vorhabe, vielleicht zum „Space-Matze“ werden wolle? Ja, meint der Saarländer durchaus amüsiert, so ein Raumflug sei ein Geschenk, das man weitervermitteln müsse. Und „Space-Matze“ – das gefalle ihm.



